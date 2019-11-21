Saoud Al Ansari: Temel amacımız bütüncül bir 2022 Dünya Kupası

Katar 2022 Dünya Kupası Stadyumlar Direktör Vekili Saoud Al Ansari, "Temel amaç, bütüncül bir Dünya Kupası. Kalıcı, ekonomik, sosyal bir miras oluşturabilmek. Sadece Katar için değil, bütün dünya için bunu yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Katar 2022 Dünya Kupası Stadyumlar Direktör Vekili Saoud Al Ansari, Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda bir sunum gerçekleştirdi. Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'ndaki çalışmalar ve projeler hakkında bilgiler veren Ansari, hedeflerinin bir miras oluşturmak olduğunu ifade ederek, "Temel amaç, bütüncül bir Dünya Kupası. Kalıcı, ekonomik, sosyal bir miras oluşturabilmek. Sadece Katar için değil, bütün dünya için bunu yapmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"KATAR'DAKİ DÜNYA KUPASI'NI BENZERSİZ KILAN İKİ ŞEY VAR"

Müslüman bir ülkede Dünya Kupası'nın ilk kez düzenleneceğine vurgu yapan Al Ansari, "Katar'daki Dünya Kupası'nı benzersiz kılan iki şey var. Bir Müslüman ülkede Dünya Kupası ilk kez düzenlenecek. Dolayısıyla bir mesaj vermemiz gerekiyor. Örnek vermem gerekirse Dünya Kupası, sanki bu ülkenin üzerine spot ışığı tutulmuş, mikrofon uzatılmış gibi bir şey. O yüzden bizim bu mesajı çok iyi hazırlamamız ve sunmamız gerekiyor. Benzersiz kılan ilk özellik bu. 2'ncisi ise kompakt özelliği. Niye kompakt diyoruz? Stadyumların birbirine yakın olması, bu işi hem oyuncular hem de taraftarlar için kolaylaştırıyor. Oyuncular daha fazla dinlenebilir ve taraftarlar birlikte birden fazla maçı izleyebilir" ifadelerini kullandı.

"41 TANE İDMAN SAHAMIZ VAR"

Futbolcuların idman yaptıkları alanlara çok yakın otellerde konaklayacağını söyleyen Al Ansari, "41 tane idman alanımız var. Bunların bir çoğu tamamlandı. 32 tanesi takımlara tahsis edildi. 8 tane de yedekte bulunduruyoruz. Bir tanesi de hakemler için ayrıldı. Her kampta FIFA gereklilikleri uygulanıyor. 20 dakika seyahat mesafesi buluncak. Bu periyot boyunca idman yaptıkları yerlere 20 dakika uzaklıkta aynı otelde kalacaklar, hiç otel değiştirmeyecekler. Bu da bir ilk olacak" açıklamasında bulundu.

"FUTBOLU, FUTBOLUN ÖTESİNDE BİR YERE TAŞIYACAĞIZ"

Challenge 22 projesi ile futbola yeni bir soluk getireceklerini vurgulayan Al Ansari, "Yeni nesillere odaklanan bir proje. İdman amaçlı futbol sahalarını 5 ülke ve 20 okuldan gelen öğrenciler, kullanabilecek. Futbolu futbolunda ötesinde bir yere taşıyarak insanlara daha iyi bir hayat ve avantajlar sunmayı planlıyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Saoud Al Ansari'nin sunumundan açıklamalar

Kaynak: DHA