Sap Takıcı-Cam Eşya Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Sap Takıcı-Cam Eşya görev tanımı nedir, Sap Takıcı-Cam Eşya ne iş yapar, Sap Takıcı-Cam Eşya olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Sap Takıcı-Cam Eşya mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Sap Takıcı-Cam Eşya Tanımı;

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Sap Takıcı-Cam Eşya Maaşı Ne Kadar? 2022 Sap Takıcı-Cam Eşya Maaşları

Sap Takıcı-Cam Eşya maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Sap Takıcı-Cam Eşya maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Sap Takıcı-Cam Eşya iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7315.19

Meslek Adı :

Sap Takıcı-Cam Eşya

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Cam Eşya Yapımcıları, Kesicileri, Taşlayıcıları Ve Cilalayıcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Sürahi, kavanoz, damacana ve benzeri yarı mamul cam eşyaya erimiş camdan istenilen şekillerde sap takan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Sap Takıcı (Cam Eşya) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İlgili kısımdan gelen yarı mamul cam eşyanın sap takılacak yerine bir çubuk (fonga) vasıtasıyla aldığı erimiş camı bir ucundan hafifçe bastırarak yapıştırmak,

b) Erimiş camı fonga ucundan kesmek,

c) El aletleri kullanarak sapa istenilen şekli verdikten sonra diğer ucunu da cam eşya üzerindeki yerine hafifçe bastırarak yapıştırmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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