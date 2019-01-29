SAP üç bin kişiyi işten çıkaracak

Alman yazılım firması SAP'ın Finans Müdürü Luka Mucic, Salı günü yaptığı açıklamada, firmanın işgücünü üç bin kişi azaltarak maliyetleri düşüreceğini ve azalan karlılıktan doğan zararı kapatacağını duyurdu.

Mucic, işten çıkarılacak çalışan sayısında yapılacak üç bin kişilik azaltmanın, 2015 yılında yapılan 2 bin 200 kişiden daha yüksek olduğu vurgulayarak, "Bu tamamen gönüllülük esasına dayanan bir program olacak" dedi.

SAP'ın açıkladığı finansal tablolara göre, 2018 yılının dördüncü çeyreğinde firmanın hisseleri yüzde 8.0 değer kaybederken, çalışan sayısı yıllık yüzde 9.0 artışla 96 bin 498 kişiye ulaştı. Firma ayrıca bir yueniden yapılandırma programına başladığını ve giderleri 800 milyon ila 950 milyon euro arasında kısmayı planladığını açıkladı.

DHA