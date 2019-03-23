Sapanca Gölü'nde kürek şöleni
- Büyükler ve Deniz Küreği Türkiye Kupası yarışları Sapanca Gölü'nde başladı
SAKARYA (AA) - Büyükler ve Deniz Küreği Türkiye Kupası yarışları, Sakarya'da başladı.
Sapanca Gölü'ndeki Kırkpınar parkurunda gerçekleştirilen yarışlara, çok sayıda sporcu katıldı.
Şampiyonada ilk gün yarışlarında alınan sonuçlar şöyle:
23 yaş altı tek çifte erkekler: 1. Galatasaray "A", 2. Fenerbahçe "A", 3. Fenerbahçe "B"
23 yaş altı iki tek erkekler: 1. Galatasaray "A", 2. Galatasaray "B", 3. Fenerbahçe "A"
Kadınlar iki çifte: 1. Fenerbahçe, 2. Galatasaray, 3. Şişecam Çayırova
Akademik erkekler iki tek: 1. Koç Üniversitesi, 2. Kadir Has Üniversitesi, 3. Boğaziçi Üniversitesi "A"
Akademik erkekler tek çifte: 1. Kadir Has Üniversitesi, 2. Hilmi Fatih Örer (ferdi sporcu), 3. Boğaziçi Üniversitesi
Hafif kilo kadınlar iki çifte: 1. Galatasaray, 2. Fenerbahçe, 3. Şişecam Çayırova "A"
23 yaş altı hafif kilo erkekler iki çifte: 1. Galatasaray, 2. Fenerbahçe, 3. Şişecam Çayırova
Deniz küreği kadınlar tek çifte: 1. Denizciler "B", 2. Sümerspor Kürek "A", 3. Sümerspor Kürek "B"
Deniz küreği kadınlar iki çifte: 1. Altınboynuz "A", 2. Anadolu Hisarı Kürek, 3. Denizciler
Hafif kilo kadınlar 4 çifte: 1. Fenerbahçe, 2. Şişecam Çayırova, 3. Galatasaray
Akademik erkekler iki çift: 1. Kadir Has Üniversitesi, 2. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 3. Boğaziçi Üniversitesi
Akademik erkekler 4 tek: 1. Kadir Has Üniversitesi, 2. Boğaziçi Üniversitesi, 3. Koç Üniversitesi
23 yaş altı erkekler 4 çifte: 1. Fenerbahçe "A", 2. Galatasaray, 3. Fenerbahçe "B"
23 yaş altı erkekler 4 tek: 1. Galatasaray "A", 2. Fenerbahçe "B", 3. Galatasaray "B"
Deniz Küreği erkekler 4 çifte dümenli: 1. Beşiktaş, 2. Türk Balıkadamlar, 3. Altınboynuz "A"
Şampiyona yarın yapılacak yarışlarla sona erecek.
Kaynak: AA
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