Sapanca'da çatı otomobilin üzerine düştü

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde şiddetli lodos nedeniyle kopan çatı, otomobilin üzerine düştü.

Göl Mahallesi Çiğdem Sokak'taki 2 katlı katlı binanın çatısı, şiddetli rüzgar nedeniyle koptu.

Çatı, daha sonra park halindeki bir otomobilin üzerine düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen belediye ve itfaiye ekipleri, çatının kaldırılması için çalışma başlattı.

Öte yandan, şiddetli rüzgar nedeniyle ilçenin bazı mahallelerinde elektrik tellerinin koptuğu ve kısmi kesintilerin yaşandığı kaydedildi.

Kaynak: AA