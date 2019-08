Sapancaspor’dan Başkan Özen’e ziyaret

Sapancaspor Yönetim Kurulu Başkanı Can Cengiz Çetin ve yöneticileri Sapanca Belediye Başkan Özcan Özen'i makamında ziyaret etti.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarete Sapancaspor Yönetim Kurulu Başkanı Can Cengiz Çetin, Başkan Yardımcısı Adil Köseoğlu ve yönetim kurulu üyeleri katılım sağladı. Başkan Özen, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sapanca Belediyesi olarak spora büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda ilçemizde her yaz spor okulları açıyor ve bin öğrenciye eğitim veriyoruz. Sapancaspor çok köklü bir kulüp Sapanca Belediyesi olarak elimizden geldiğince kulübümüzün her zaman yanında olmaya çalışıp imkânlar doğrultusunda destek vermeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA