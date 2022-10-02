Sapancı (Kaldırma Teçhizatlı) -İnşaat Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Sapancı (Kaldırma Teçhizatlı) -İnşaat görev tanımı nedir, Sapancı (Kaldırma Teçhizatlı) -İnşaat ne iş yapar, Sapancı (Kaldırma Teçhizatlı) -İnşaat olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Sapancı (Kaldırma Teçhizatlı) -İnşaat mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Sapancı (Kaldırma Teçhizatlı) -İnşaat Tanımı;

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Sapancı (Kaldırma Teçhizatlı) -İnşaat Maaşı Ne Kadar? 2022 Sapancı (Kaldırma Teçhizatlı) -İnşaat Maaşları

Sapancı (Kaldırma Teçhizatlı) -İnşaat maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Sapancı (Kaldırma Teçhizatlı) -İnşaat maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Sapancı (Kaldırma Teçhizatlı) -İnşaat iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7215.06

Meslek Adı :

Sapancı (Kaldırma Teçhizatlı) -İnşaat

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Metal Levha Ve Metal İnşaat Malzemesi Çalışanları, Kalıpçılar Ve Kaynakçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar Meslek Birim Grubu : Taşıma Ve Kaldırma Tertibatı Kurucuları Ve Kablo Bağlayıcılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Malzemeleri veya inşaat işinde çalışan işçileri indirip çıkarmak için muharrik güçle kontrol edilen kafes, platform veya diğer kaldırma teçhizatını kuran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Sapancı (Kaldırma Teçhizatlı) (İnşaat) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Gereğine göre tel ve ip halatları ekleyip düğümleyerek kule, iskele veya bomu kurmak veya yapmak,

b) Çekme makaralarını, kablo ve diğer kaldırma palangalarını seçip yerine takmak,

c) Çalışma platformunu asmak ve emniyet iskelelerini kurmak,

d) Teçhizatın çalışmasını ve emniyetini kontrol etmek,

e) Gereken ayarları ve değişikliklerini yapmak, f) Kaldırma teçhizatına elektrojen grubu monte etmek, teçhizatı çalıştırmak. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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