Sapancı (Kaldırma Teçhizatlı) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Sapancı (Kaldırma Teçhizatlı) görev tanımı nedir, Sapancı (Kaldırma Teçhizatlı) ne iş yapar, Sapancı (Kaldırma Teçhizatlı) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Sapancı (Kaldırma Teçhizatlı) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Sapancı (Kaldırma Teçhizatlı) Tanımı;

__

Sapancı (Kaldırma Teçhizatlı) Maaşı Ne Kadar? 2022 Sapancı (Kaldırma Teçhizatlı) Maaşları

Sapancı (Kaldırma Teçhizatlı) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Sapancı (Kaldırma Teçhizatlı) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Sapancı (Kaldırma Teçhizatlı) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7215.05

Meslek Adı :

Sapancı (Kaldırma Teçhizatlı)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Metal Levha Ve Metal İnşaat Malzemesi Çalışanları, Kalıpçılar Ve Kaynakçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Taşıma Ve Kaldırma Tertibatı Kurucuları Ve Kablo Bağlayıcılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Çeşitli tip kaldırma palangaları ve tesisatını kurarak makinelerin veya atölye, tersane ve diğer mahallere ait ağır parçaların bunlarla taşınması işini idare eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Sapancı (Kaldırma Teçhizatlı) (Genel) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kaldırılacak eşyayı kontrol etmek,

b) Ağırlığını tahmin ederek kullanılacak kaldırma teçhizatının tipini tayin etmek,

c) Gerekirse geçici bir iskele veya bom dikerek kablo, kasnak ve makaraları kurmak,

d) Tutma teçhizatını seçerek veya yaparak kaldırılacak yüke bağlamak,

e) Vinç, cereskal veya diğer güçle müteharrik makinelerin operatörlerine işaretlerle talimat vererek yükü istenilen yere nakletmek,

f) Teçhizatı monte, imal veya tamir ederken çelik veya ip halatları eklemek. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?