Sapancı (Petrol Kuyusu Sondajı) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Sapancı (Petrol Kuyusu Sondajı) görev tanımı nedir, Sapancı (Petrol Kuyusu Sondajı) ne iş yapar, Sapancı (Petrol Kuyusu Sondajı) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Sapancı (Petrol Kuyusu Sondajı) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Sapancı (Petrol Kuyusu Sondajı) Tanımı;

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Sapancı (Petrol Kuyusu Sondajı) Maaşı Ne Kadar? 2022 Sapancı (Petrol Kuyusu Sondajı) Maaşları

Sapancı (Petrol Kuyusu Sondajı) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Sapancı (Petrol Kuyusu Sondajı) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Sapancı (Petrol Kuyusu Sondajı) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7215.07

Meslek Adı :

Sapancı (Petrol Kuyusu Sondajı)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Metal Levha Ve Metal İnşaat Malzemesi Çalışanları, Kalıpçılar Ve Kaynakçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Taşıma Ve Kaldırma Tertibatı Kurucuları Ve Kablo Bağlayıcılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Petrol kuyuları sondajlarında kullanılan kuleleri kurmak ve bunları kablolar, kaldırma ve sondaj tesisatı ile donatma işinde çalışan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Sapancı (Petrol Kuyusu Sondajı) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Çalışma platformlarını kurmak ve tesis etmek, kabloları eklemek,

b) Makaraları, palanga takımı ve kabloları seçip yerine takmak,

c) Kabloları makaralardan geçirmek,

d) Kabloları sabit uçlara bağlamak ve germek,

e) Sondaj kulelerinin kurulmasına veya sökülmesine yardım etmek. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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