Sapancı (Tomrukçuluk) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Sapancı (Tomrukçuluk) görev tanımı nedir, Sapancı (Tomrukçuluk) ne iş yapar, Sapancı (Tomrukçuluk) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Sapancı (Tomrukçuluk) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Sapancı (Tomrukçuluk) Tanımı;

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Sapancı (Tomrukçuluk) Maaşı Ne Kadar? 2022 Sapancı (Tomrukçuluk) Maaşları

Sapancı (Tomrukçuluk) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Sapancı (Tomrukçuluk) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Sapancı (Tomrukçuluk) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7215.08

Meslek Adı :

Sapancı (Tomrukçuluk)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Metal Levha Ve Metal İnşaat Malzemesi Çalışanları, Kalıpçılar Ve Kaynakçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Taşıma Ve Kaldırma Tertibatı Kurucuları Ve Kablo Bağlayıcılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Yıkılmış tomrukları kaldırıp taşımak için kablo ve makaralı palanga kuran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Sapancı (Tomrukçuluk) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Palanga teçhizatının takılacağı en iyi yeri bulmak üzere kaldırma direği olarak seçilen ağaca tırmanmak,

b) Makaraları kablo veya zincirlerle ağaca bağlamak,

c) Kablonun ucunu kaldırma makinesi, palanga ve makaralardan geçirip kaldırma kancasına bağlamak,

d) Kaldırma direği olarak seçilen ağacı lente ipleri ile kütüklere veya yerdeki diğer sabit çıkıntılara bağlayıp tespit etmek. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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