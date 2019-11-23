Şaphane’de ’Okul çağı çocuklarında beslenme’ konulu eğitim

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde ilkokul öğrenci velilerine "Okul çağı çocuklarında beslenme" konulu 3 gün süren eğitim verildi.

Şaphane ilçesinde, Şaphane İlkokul Müdürlüğü tarafından ara tatil etkinlikleri kapsamında 3 gün süren ve Diyetisyen Beyza Bayri tarafından gerçekleştirilen sağlıklı beslenme eğitimleri yoğun katılımla gerçekleşti.

Diyetisyen Beyza Bayri, yaptığı açıklamada, "Sağlıklı geleceğin, sağlıklı çocuklarla olabileceği inancıyla çalışıyoruz. Bu yüzden Şaphane ilokulumuzda 3 gün süreyle günde 4 saat velilerimize "Okul çağı çocuklarında beslenme" eğitimi verdik. Ne yazık ki ülkemiz Avrupa'nın en hızlı şişmanlayan ülkesi ve şişmanlık kalbimize, damarlarımıza ve organlarımıza zarar veren pek çok hastalığa sebep olabilmekte. Bunu önlemenin en iyi yolu çocukluktan itibaren sağlıklı beslenmek ve yaşam alışkanlıkları edinmektir. Verdiğimiz eğitimin başarıyla uygulanmasında en önemli rol velilerimize düşmektedir. Velilerimiz, çocuklarına sağlıklı besinler tüketmekte destek olup yardımcı olacaklar. Bu sebeple gerçekleştirdiğimiz bu etkinliği velilere yönelik düzenleyerek, onların çocuklarında sağlıklı yaşam bilincini oluşturmasını istedik" diye konuştu.

Kaynak: İHA