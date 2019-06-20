Şaphane’de Yaz Kur’an Kursları başladı

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde "Camiler çocuk dolsun, ahlakı Kur'an olsun" temalı Yaz Kur'an Kursları'nın başladığı bildirildi.

Şaphane İlçe merkezi ve köylerinde başlayan kursların 9 Ağustos Cuma günü sona ereceğini belirten İlçe Müftüsü Metin Çelebi, "4-6 yaş aralığı için Şaphane Anaokulu'nda, 7-20 yaş aralığı için Şaphane İlkokulu'nda hafta içi her gün saat 10,00 -12,30 arasında eğitim verilecektir. Kurslarımıza servis, Işıktepe 1. ve 2. TOKİ Etaplarından saat 09,30'da başlayıp yine aynı güzergahlara saat 12,30'da dönüş yapacaktır. Bol etkinlik ve yarışmaların da yapılacağı kurslarımıza tüm öğrencilerimizin katılımlarını umar, saygıdeğer velilerimize şükranlarımızı sunarım" dedi.

Şaphane Müftülüğü tarafından yaz Kur'an kurslarının açılışında tüm öğrencilere çikolata ikramında bulunuldu.

Kaynak: İHA