Şaphane’de Yaz Kur’an Kursu öğrencilerine trafik eğitimi

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde Yaz Kur'an Kursu öğrencilerine Şaphane Emniyet Amirliği'nde görevli uzman ekipler tarafından trafik eğitimi verildi.

Şaphane İlçe Müftüsü Metin Çelebi, yaptığı açıklamada, "Şaphane İlköğretim Okulu'nda eğitim gören Yaz Kur'an Kursu öğrencilerimize, "Çocuklar için trafik eğitimi projesi" kapsamında İlçe Emniyet Amirliği Trafik Ekipleri tarafından trafik eğitimi verildi. 80 öğrencimize trafik ekipleri tarafından emniyet kemeri kullanımının önemi, çocukların arka koltukta seyahat etmeleri, yazın yol ve sokaklarda oyun oynamamaları, karşıdan karşıya geçiş kuralları, servis ve araçlarda dikkat edilmesi gereken kurallar hakkında bilgiler verildi" diye konuştu.

Şaphane Emniyet Amirliği Trafik Ekipleri tarafından yapılan açıklamada, "Çocuklarımızın güvenliği bizim için çok önemli ve görevlerimizin başında geliyor. Bu nedenle ilçemizdeki okullarda öğrencilerimize trafik, asayiş ve terör konuları başta olmak üzere güvenlikle ilgili bilgilendirme toplantıları düzenliyoruz. Yaptığımız toplantıda, konusunda uzman personellerimiz öğrencilere hem eğitim veriyor hem de sorularını cevaplandırıyor. Çocuklarımızın ilgisi bizleri memnun ediyor. Çocuklarımızın güvenliği için bu tür organizasyonlara devam edeceğiz "dediler.

Kaynak: İHA