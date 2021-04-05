Sapık Alihan'dan kan donduran itiraf: 3 yaşındaki çocuğa tecavüz etti!

Geçtiğimiz akşam yaptığı açıklamalar ile sosyal medyanın gündemine oturan 20 yaşındaki Alihan isimli şahsın 3 yaşında kıza tecavüz ettiğini söylediği videosu ortaya çıktı.

O ANLARI BÖYLE ANLATTI

İsminin Alihan olduğu belirtilen bir şahsın internet tabanlı platform üzerinden yaptığı canlı yayında, 4 yıl evvel 3 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz ettiği anları kan donduran sakinlik ile anlattı. Gündemde bomba etkisi yaratan videoda 20 yaşında olduğu öne sürülen Alihan adındaki gencin tatile gittiği beldede, orada ikamet eden ailenin 3 yaşındaki kızını çikolata vereceğim bahanesiyle kandırarak tecavüz ettiğini itiraf ettiği video ortaya çıktı.

Öte yandan canlı yayında bunları başka bir genç kıza anlatması ve genç kızın olaya karşı tepkisiz kalması ise vatandaşların dikkatini çekti. Sosyal mecrada yayılan o anların ardından Twitter'da #sapıkAlihantutuklansın etiketi açıldı.

Ayrıca, Alihan isimli şahsın başka bir videosunda ise Atatürk'e karşı ağza alınmayacak laflar söyleyerek, Türk bayrağı ile Atatürk'ün fotoğraflarını ateşe verdiği de görüldü.

İşte vatandaşlar tarafından Twitter'de etiket olan o tepkilerden bazıları:

Özgecan Aslan'a ağza alınmayacak sözler söyleyen ve 3 yaşındaki çocuğa tecavüz ettiğini itiraf eden sapık, hastalıklı zihinli Alihan tutuklansın..

Özgecan Aslan'a ağza alınmayacak sözler söyleyen ve 3 yaşındaki çocuğa tecavüz ettiğini itiraf eden sapık, hastalıklı zihinli Alihan tutuklansın.. #SapıkAlihanTutuklansın pic.twitter.com/klMzw3KLAM — Şule Çet Dayanışma Platformu (@suleicinadalet) April 5, 2021

Özür dileriz ATAM, özür dileriz Özgecan Aslan toprağın altında bile huzuru çok gördüler size! Emanet ettiğin gençlik bir bir kayıyor ülke'nin elinde! Ben bu dünyadan etimle kemiğimle tiksindim !