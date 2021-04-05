Dr. Yavuz Dizdar kimdir? Nereli, kaç yaşında? Mesleği nedir?Ece Seçkin pandemide gezenlere isyan etti!Güney Kore'nin ünlü markası LG kapanma kararı aldıBilim dünyasında bir ilk! İnsan beyni kablosuz olarak bilgisayara bağlandıMüge Anlı canlı yayını bugün 5 Nisan Pazartesi full izle | ATV CANLI İZLE linki YOUTUBEBugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Nisan 2021 Pazartesi hangi maçlar var?Türk Ceza Kanunu (TCK) 316. madde nedir, ne demek?Üsküdar'da feci kaza! Motosiklet sürücüsü metrelerce havaya uçtuSapık Alihan'dan kan donduran itiraf: 3 yaşındaki çocuğa tecavüz etti!Ünlü oyuncu Banu Alkan, acı haberi böyle paylaştı!
İstanbul7 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Sapık Alihan'dan kan donduran itiraf: 3 yaşındaki çocuğa tecavüz etti!

Sapık Alihan'dan kan donduran itiraf: 3 yaşındaki çocuğa tecavüz etti!

Geçtiğimiz akşam sosyal medyada 20 yaşındaki Alihan isimli şahsın 3 yaşında kıza tecavüz ettiğini itiraf ettiği videosu da ortaya çıktı. Çıkan videonun ardından Twitter'da #sapıkAlihantutuklansın etiketi ile paylaşımlar yapıldı.

Geçtiğimiz akşam yaptığı açıklamalar ile sosyal medyanın gündemine oturan 20 yaşındaki Alihan isimli şahsın 3 yaşında kıza tecavüz ettiğini söylediği videosu ortaya çıktı.

O ANLARI BÖYLE ANLATTI

İsminin Alihan olduğu belirtilen bir şahsın internet tabanlı platform üzerinden yaptığı canlı yayında, 4 yıl evvel 3 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz ettiği anları kan donduran sakinlik ile anlattı. Gündemde bomba etkisi yaratan videoda 20 yaşında olduğu öne sürülen Alihan adındaki gencin tatile gittiği beldede, orada ikamet eden ailenin 3 yaşındaki kızını çikolata vereceğim bahanesiyle kandırarak tecavüz ettiğini itiraf ettiği video ortaya çıktı. 

Öte yandan canlı yayında bunları başka bir genç kıza anlatması ve genç kızın olaya karşı tepkisiz kalması ise vatandaşların dikkatini çekti. Sosyal mecrada yayılan o anların ardından Twitter'da #sapıkAlihantutuklansın etiketi açıldı. 

 

Ayrıca, Alihan isimli şahsın başka bir videosunda ise Atatürk'e karşı ağza alınmayacak laflar söyleyerek, Türk bayrağı ile Atatürk'ün fotoğraflarını ateşe verdiği de görüldü.

İşte vatandaşlar tarafından Twitter'de etiket olan o tepkilerden bazıları:

 

Özgecan Aslan'a ağza alınmayacak sözler söyleyen ve 3 yaşındaki çocuğa tecavüz ettiğini itiraf eden sapık, hastalıklı zihinli Alihan tutuklansın..

Özür dileriz ATAM, özür dileriz Özgecan Aslan toprağın altında bile huzuru çok gördüler size! Emanet ettiğin gençlik bir bir kayıyor ülke'nin elinde! Ben bu dünyadan etimle kemiğimle tiksindim !

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT