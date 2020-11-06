Sapık Jinekolog Fecri Sevilen oğlunun kız arkadaşına cinsel saldırıda bulunmuş!

Muayene ettiği kadınlara cinsel saldırıda bulunduğu iddialarının ardından hakkında soruşturma başlatılan ve 'nitelikli cinsel saldırı' suçu nedeniyle 23 yıllık hapis cezası alan ve cezası Yargıtay tarafından onanan Jinekolog Prof. Dr. Fecri Sevilen hakkında bir yeni bir gelişme yaşandı. Sabah Gazetesinden Atakan Irmak'ın haberine göre Sevilen'in oğlu Atakan Sevilen'in kız arkadaşı Çiğdem K.'ya cinsel saldırıda bulunduğu ifade edildi.

MUAYENEDE CİNSEL SALDIRIDA BULUNDU

Sevilen'in 2007 yılında muayene sırasında Çiğdem K.'nın genital bölgesine çıplak elle dokunduğu ve cinsel saldırıda bulunduğunun ortaya çıkması üzerine soruşturma başlatıldı.

OĞLU, BABASINA YÖNLENDİRDİĞİNİ SÖYLEDİ

Soruşturma kapsamında Atakan Sevilen de tanık olarak ifade verdi. Sevilen ifadesinde o dönemde kız arkadaşının kadınsal bir hastalığının bulunduğunu, onu babasına yönlendirdiğini, bir kez birlikte muayeneye gittiklerini ancak daha sonra eğitimi için yurt dışına çıktığını anlattı.