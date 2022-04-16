Şapka Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Şapka Satış Elemanı görev tanımı nedir, Şapka Satış Elemanı ne iş yapar, Şapka Satış Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Şapka Satış Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Şapka Satış Elemanı Tanımı;

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Şapka Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Şapka Satış Elemanı Maaşları

Şapka Satış Elemanı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Şapka Satış Elemanı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Şapka Satış Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5223.70

Meslek Adı :

Şapka Satış Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Satışlar İle İlgili Elemanları

Meslek Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Satış Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Yerlerde Çalışan Satış Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Çalıştığı işyerinde, çeşitli biçim ve büyüklükteki şapkaların satışını yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Şapka Satış Elemanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Müşterileri güler yüzle karşılamak,

b) Şapkaların kullanım özellikleri hakkında bilgi vermek,

c) Müşterinin istediği şapkayı denemesini sağlamak,

d) Müşterinin şapka seçimine yardımcı olmak,

e) Tamamlayıcı aksesuarları tavsiye etmek,

f) Şapkaları ambalajlamak, paketlemek,

g) Gerektiğinde kasa noktasına kadar müşteriye refakat etmek, fatura/kasa fişi düzenlemek,

h) Şapkaları raflardaki yerlerine koymak,

i) Raf ve vitrin düzenlemesi yapmak,

j) Şapkaların tozlarını almak,

k) Moda olan ve çok talep edilen şapkalar hakkında patronunu/ yöneticisini bilgilendirmek,

l) Çalıştığı yerin temiz ve düzenli olmasını sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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