Şapkasında sakladığı uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu!

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri doğu illerinden İstanbul'a seyir halinde olan yolcu otobüsünde bir şahsın uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine operasyon yaptı.

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Şapkasında sakladığı uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu!

Bolu'da, jandarma ekiplerinin yolcu otobüsüne narkotik köpek desteğiyle yaptığı operasyonda, şapkasında uyuşturucu madde bulunan şahıs gözaltına alındı.

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DEDEKTÖR KÖPEK 'ASIR' ŞAPKASINDA UYUŞTURUCU GİZLEDİĞİ YOLCUYU TESPİT ETTİ

Edinilen bilgiye göre, Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri doğu illerinden İstanbul'a seyir halinde olan yolcu otobüsünde uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, il sınırına girdiği tespit edilen yolcu otobüsünü Dörtdivan mevkiinde kurulan uygulama noktasında durdurdu. Otobüste yapılan aramalarda dedektör köpek "Asır", yolculardan birisine tepki verdi. Yolcunun yapılan üst aramasında şapkasına gizlediği 235 gram esrar ve 238 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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