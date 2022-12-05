Bu nasıl sapkınlık! Tarikat lideri kendini peygamber ilan etti, öz kızları da dahil 20 kişiyle evlendi!
Amerika'nın Arizona eyaletinde yaşayan ve dini bir tarikatın liderliğini yapan 46 yaşındaki adam, çok ciddi suçlar nedeniyle yargılanıyor. İşte detaylar...
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