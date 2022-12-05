Bu nasıl sapkınlık! Tarikat lideri kendini peygamber ilan etti, öz kızları da dahil 20 kişiyle evlendi!

Amerika'nın Arizona eyaletinde yaşayan ve dini bir tarikatın liderliğini yapan 46 yaşındaki adam, çok ciddi suçlar nedeniyle yargılanıyor. İşte detaylar...

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Bu nasıl sapkınlık! Tarikat lideri kendini peygamber ilan etti, öz kızları da dahil 20 kişiyle evlendi! 1

Amerika'nın Arizona eyaletinde yaşayan 46 yaşındaki Samuel Rappylee Bateman, çok katı kuralları olan ve çok eşli bir yaşam tarzını benimseyen Mormon Kilisesi’nin bir kolunun yöneticiliğini yapıyor.

Bu tarikat, İsa Mesih'in Son Gün Azizleri Köktendici Kilisesi’ne bağlı olarak yaşamlarını sürdürüyorlar.

Hristiyan tarikat lideri Bateman, tarafına yönlendirilen çok ciddi suçlar nedeniyle yargılanıyor.

Bu nasıl sapkınlık! Tarikat lideri kendini peygamber ilan etti, öz kızları da dahil 20 kişiyle evlendi! 2

46 yaşındaki adam, kendi kızları da dahil olmak üzere 20 kadınla evlenerek kendisini "peygamber" olarak nitelendirmek, kendi kızlarını fuhşa sürüklemek, 18 yaşından küçük kızlarla cinsel ilişkiye girmek ve insan kaçaklığına yardım ve yataklık etmek gibi iğrenç suçlara karışmış.

FBI, Bateman’ın şimdiye kadar kendi öz çocukları da dahil olmak üzere 20’den fazla kadınla evlendiği, hatta aralarında 9 yaşındaki kız çocuğunun da olduğu söylüyor.

Bu nasıl sapkınlık! Tarikat lideri kendini peygamber ilan etti, öz kızları da dahil 20 kişiyle evlendi! 3

46 yaşındaki sapkın tarikat liderinin evine baskın yapan ve suç niteliği taşıyan kanıtları arayan FBI, Bateman'ın Mayıs 2020 ile Kasım 2021 tarihleri arasında reşit olmayan çocukları Arizona, Utah, Nevada ve Nebraska eyaletlerine taşıyarak fuhuşa sürüklediği yönünde güçlü kanıtlar elde etti.

FBI tarafından yapılan açıklamaya göre Bateman bu iğrenç suçlara 2019 yılında başlamış. 2019'un başında kendini peygamber ilan eden adam 50 mürit bulmuş ve kendi kızlarıyla evlenerek kendine eş yapmış.

Bu nasıl sapkınlık! Tarikat lideri kendini peygamber ilan etti, öz kızları da dahil 20 kişiyle evlendi! 4

Bateman’ın kendine eş olarak seçtiği genç kadınlar yine çok eşli ailelere sahip.

FBI ajanının bulduğu bir ses kaydına göre Bateman müritlerine “Yüce Babamız bana çok önemli bir görev verdi; dünya üzerinde sahip olduğum en kıymetli şey olan kızlarımın iffetini ve namusunu vermeyi.” demiş.

Bu nasıl sapkınlık! Tarikat lideri kendini peygamber ilan etti, öz kızları da dahil 20 kişiyle evlendi! 5

Ayrıca korkunç adamın 3 erkek müridi ve kendi çocuğu olan 3 genç kızın gözleri önünde cinsel ilişkiye girmelerini izlediği söyleniyor.

Suçları ortaya çıkan sapkın tarikat lideri tüm suçlamaları reddediyor. Avukatı ise dini görüşü konusunda müvekkilinin özgür olduğunu savunuyor.

Bu nasıl sapkınlık! Tarikat lideri kendini peygamber ilan etti, öz kızları da dahil 20 kişiyle evlendi! 6

ABD Sulh Ceza Hakimi Camille Bibles, genç kızların durumu hakkında endişe duyduğunu, genç kızların bakımın üstlenildiğini ve sonuçlanana kadar Bateman’ın tutuklu kalması yönünde karar verildiğini aktardı.

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