Bu nasıl sapkınlık! Tarikat lideri kendini peygamber ilan etti, öz kızları da dahil 20 kişiyle evlendi!

46 yaşındaki adam, kendi kızları da dahil olmak üzere 20 kadınla evlenerek kendisini "peygamber" olarak nitelendirmek, kendi kızlarını fuhşa sürüklemek, 18 yaşından küçük kızlarla cinsel ilişkiye girmek ve insan kaçaklığına yardım ve yataklık etmek gibi iğrenç suçlara karışmış.

FBI, Bateman’ın şimdiye kadar kendi öz çocukları da dahil olmak üzere 20’den fazla kadınla evlendiği, hatta aralarında 9 yaşındaki kız çocuğunun da olduğu söylüyor.