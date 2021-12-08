Sapkınlık normalleşmeye başlıyor! Eşcinsellik evliliklerine Şili onay verdi!

Son zamanlarda dünyanın her noktasında kendilerine hakların tanınmasını isteyen eş cinsel bireylere yönelik yasaların, kamuoyunun rızasına sunulması ve onaylanması durumu artışa geçti. Son olarak İsviçre'de referanduma gidilen konuda, bu defa Şili'den de destek geldi. Şili Parlamentosu'nda, eşcinsel evliliği onaylayan yasa tasarısı kabul edilerek, konu için uygulamaya geçilmesi planlanıyor.

"AŞKIN AŞK OLDUĞUNU KABUL ETTİK"

19,12 milyon nüfusa sahip olan Şili'de, erkek bireylerin hem cinsleriyle, kadın bireylerin yine kadınlarla evlenebileceği tasarı, onaydan geçti. Oylama ile sunulan tasarı, Alt Meclis ve Senato’da kabul edildi. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Şili Sosyal Kalkınma Bakanı Karla Rubilar, “Aşkın aşk olduğunu kabul ederek; adalet ve eşitlik açısından bir adım daha ileri attık” ifadelerini kullandı.

Bununla birlikte, hem cinsleriyle birliktelik yaşamak isteyenler bunu artık resmiyete dökebilecek. Tıpkı normal karı koca hayatı gibi bir yaşam sürebilecekler. Bununla birlikte taşıyıcı annelik programlarının da artış göstereceği ön görülüyor.