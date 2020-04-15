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Saplantılı aşıktan akıl almaz cinayet

Rize'nin Fındıklı ilçesinde bir kişi saplantı derecesinde karşılıksız sevdiği kadını kendisi ile görüşmek istemeyince önce kurşunladı, sonra boğazını keserek öldürdü.

Saplantılı aşıktan akıl almaz cinayet

Rize'nin Fındıklı ilçesinde bir kişi saplantı derecesinde karşılıksız sevdiği kadını kendisi ile görüşmek istemeyince önce kurşunladı, sonra boğazını keserek öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Fındıklı ilçesinde meydana gelen olayda Gamze Pala isimli bir kadın, kendisine saplantı derecesinde aşık olan Savaş Dalançıkar ile görüşmeyi kabul etmedi. Uzun süre peşinde koştuğu kadını saplantı haline getiren Savaş Dalançıkar, bu akşam saat 22.00 sularında Pala'ya silahlı saldırıda bulundu. Dalançıkar, kurşunların genç kadına isabet etmediğini görünce bu kez cebinden çıkardığı bıçak ile boğazını keserek öldürdü. Saldırgan Savaş Dalançıkar olay yerinden kaçamadan emniyet güçleri tarafından yakalandı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Saplantılı aşıktan akıl almaz cinayet

Saplantılı aşıktan akıl almaz cinayet

Kaynak: İHA




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