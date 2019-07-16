Sara X Mills Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?
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SARA X MİLLS KİMDİR?
Doğum tarihi : ??.??.1987
Sara X Mills kaç yaşında :
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Burcu :
Meslek : Model
Sara X Mills doğum yeri : Virginia, ABD
SARA X MİLLS BİYOGRAFİSİ
Sara X Mills, 1987 yılında ABD. Virginia’da doğmuştur. Las Vegas’da yaşamaktadır. Alman asıllıdır. Vücudunda bol dövmeleri vardır.
Memeleriyle yaptığı twerk dansıyla tanınmaktadır. Sara X Mills 2014 yılının Ekim ayında Mozart’ın “Küçük Bir Gece Müziği” eserine göğüslerini dans ettirerek eşlik ettiğinde internet fenomeni oldu. Entellektüel görüntüsüyle insanları hayretlere düşüren Alman güzel bu yeteneğini yetenek yarışmasında da kullanmayı düşünüyor
2014 yılının Aralık ayında yeni yıl ve Noel yaklaşırken, Sara X Mills, yılbaşı şarkısını (Jingle Bells) kendine has yorumladı.
Modellik yapan Sara X Mills, Las Vegas’da erkek arkadaşı ve iki köpeği ile birlikte yaşamaktadır.
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