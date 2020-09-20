Saracchi'nin sakatlığı ne durumda? Başakşehir - Galatasaray karşılaşmasında sakatlanan Marcelo Sarrachi'nin Süper Lig'in 3. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde kadroda olup olmayacağı Galatasaraylı taraftarlar tarafından merak ediliyor. Peki Saracchi'nin sakatlığı ne durumda? | Saracchi derbide oynayacak mı? Ayrıntılar haberimizde....

SARACCHİ'NİN SAKATLIĞI NE DURUMDA?

A Spor'un haberine göre Uruguaylı sol bekin gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyeceği öğrenildi.

SARACCHİ DERBİDE OYNAYACAK MI?

Galatasaray Kulübü, Başakşehir maçında yaşadığı sakatlıktan ötürü oyundan çıkmak zorunda kalan Saracchi'yle ilgili açıklama yaptı.

Başakşehir maçında sakatlanarak oyundan çıkan Galatasaray'ın Uruguaylı sol beki Marcelo Saracchi'nin sağ adalesinde ağrı hissettiği, durumunun salı günü yapılacak kontrollerden sonra belli olacağı ifade edildi.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden Marcelo Saracchi ile ilgili yaptığı açıklamada, "Sağ adductor (kasık) adalesinde ağrı hisseden Marcelo Saracchi’nin sağlık durumu hakkındaki açıklama, salı günü gerçekleştirilecek tetkiklerin ardından yapılacaktır" denildi.

Galatasaray Kulübü'nden yapılan son dakika açıklamasında Saracchi hakkındaki bilgilendirmenin, kontrollerin ardından salı günü yapılacağı duyuruldu.

Başakşehir'e Galatasaray şoku!