Galatasaray'da oynayan Marcelo Saracchi, Ankaragücü ile karşı karşıya gelinen mücadelede sakatlık yaşamıştı: Peki Saracchi’nin sakatlığının nedeni ne? | Marcelo Saracchi kimdir? Nereli ve kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

SARACCHİ'NİN SAKATLIĞININ NEDENİ NE?

Galatasaray’ın Ankaragücü ile karşı karşıya geldiği maçta sakatlık yaşayan ve bu durum sabebiyle maça devam edemeyen Marcelo Saracchi’nin sol kasığından problem yaşadığı belirtildi.

Saracchi, bundan yaklaşık bir buçuk ay önce de sağ kasığından sakatylanmıştı.

Galatasaray'ın yıldız sol bekinin aynım yerlerden üst üste sorun yaşamasının nedeni merak konusu oldu.

Galatasaray'da forma giyen Uruguaylı sol bek Marcelo Saracchi'nin kaslarının güçsüz olduğunu belirten uzmanlar, yıldız ismin belinde de spazm olduğunu bu durumdan kaynaklı da kasık adalelerinden problem yaşadığın belirtti.

MARCELO SARACCHİ KİMDİR? NERELİ VE KA.Ç YAŞINDA?

Marcelo Saracchi (tam adıyla Marcelo Josemir Saracchi Pinto) 23 Nisan 1998 yılında dünyaya gelmiştir

Marcelo Saracchi Uruguaylı millî futbolcudur.

Defans pozisyonunda görev almakta olup Süper Lig takımlarından Galatasaray'da kiralık olarak forma giymektedir.

Profesyonel kariyerine 2015 yılında Danubio kulübünde başladı. 2017 yılında River Plate'a geçti. Kısa süreli Arjantin tecrübesinden sonra RB Leipzig takımına transfer oldu.

6 Ocak 2020 tarihinde Galatasaray ile 1.5 yıllığına kiralık olarak anlașmıştır.