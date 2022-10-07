Saraciye Modelisti Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Saraciye Modelisti görev tanımı nedir, Saraciye Modelisti ne iş yapar, Saraciye Modelisti olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Saraciye Modelisti mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Saraciye Modelisti Tanımı;

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Saraciye Modelisti Maaşı Ne Kadar? 2022 Saraciye Modelisti Maaşları

Saraciye Modelisti maaşı ortalama aylık 6100 _TL’dir. En düşük Saraciye Modelisti maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6700 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Saraciye Modelisti iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7536.29

Meslek Adı :

Saraciye Modelisti

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Mimarlar, Planlamacılar, Harita Mühendisleri Ve Tasarımcılar

Meslek Birim Grubu :

Ayakkabı Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Deri, muşamba vb. malzemelerden valiz çanta, cüzdan vb. saraciye ürünlerin modaya ve ihtiyaca göre tasarlayan, tasarlanan bir ürünün orijinaline uygun olarak elde ve bilgisayarda kalıbını çıkaran, ürün ve malzeme testlerini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Saraciye Modelisti, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Hazırlanacak model için hazırlık yapmak,

b) Ürün tasarımı için teknik çizim yapmak,

c) Müşterilerin beklentilerini belirleyerek saraciye ürün model tasarımı yapmak,

d) Saraciye ürünlere ait model çıkarmak,

e) Değişik yaş ve cinsiyetteki kişiler için model geliştirmek,

f) Saraciye ürünler için ölçü almak,

g) Elle veya makineyle birleştirme (montaj) yapmak,

h) Saraciye malzemelerini test etmek,

i) Modeli yapılan ürünü tekrardan kontrol ederek seri üretim veya seri kesime iletmek,

j) Üretim sırasında işin kalitesini kontrol etmek,

k) Modeli yapılacak malzemelerin maliyetini hesaplamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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