Saraciye Traşcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Saraciye Traşcısı görev tanımı nedir, Saraciye Traşcısı ne iş yapar, Saraciye Traşcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Saraciye Traşcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Saraciye Traşcısı Tanımı;

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Saraciye Traşcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Saraciye Traşcısı Maaşları

Saraciye Traşcısı maaşı ortalama aylık 6000 _TL’dir. En düşük Saraciye Traşcısı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6500 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Saraciye Traşcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7536.25

Meslek Adı :

Saraciye Traşcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ayakkabı Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kesimleri tamamlanmış deri iş parçalarının tıraşlama ve yarma işlemlerini yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Saraciye Tıraşçısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Ayna, yarma ve tıraş makinelerini çalışmaya hazırlamak,

b) Yarma ve tıraş makinelerinin atık deri depolarını boşaltmak,

c) Ayna makinesinin tonaj, sıcaklık ve zaman ayarlarını yapmak,

d) Deri iş parçalarını ayna mukavvasına dizmek,

e) Mukavvayı ayna bandına koyup ütülemek,

f) Yarma bıçağının keskinliğini kontrol etmek,

g) Makinenin kalınlık ayarını yapmak,

h) İş parçalarını yarma makinesinden geçirmek,

i) İç takım malzemelerini (mukavva, salpa) gerekiyorsa yarmadan geçirmek,

j) Şerit kesme makinesinin cam koruma panelini takmak, makinenin genişlik ayarını yapmak,

k) Kesilecek deriyi makineye vermek,

l) Tıraş makinesinin yumurtasını yerleştirmek, tıraşlanacak kenara uygun ayak takmak, tıraş bıçağının keskinliğini kontrol etmek,

m) Belirlenen kalınlık ve genişlik ölçülerine göre deri iş parçalarını tıraşlamak,

n) Makinelerin basit bakım ve onarımlarını yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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