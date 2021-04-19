Saraciye Üretim Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Saraciye Üretim Elemanı görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Saraciye üretim elemanı, belirli bir süre içinde kendi başına saraciye ürünlerini kesme, dikme, montajlama, kalite kontrol yapma ve hataları düzeltebilme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Saraciye Üretim Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Saraciye Üretim Elemanı Maaşları

Saraciye Üretim Elemanı maaşı ortalama aylık 3.560 - TL’dir. En düşük maaşı 2.926 -TL, En yüksek ise 4.200 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Saraciye Üretim Elemanı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

Ortaöğretim seviyesindeki eğitim düzeyi yeterlidir.

Saraciye Üretim Elemanı Ne İş Yapar?

Saraciye Üretim Elemanı, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kesim yapmak.

b) Besleme ve sertleştirme yapmak.

c) Süsleme yapmak.

d) Astarlama yapmak.

e) Birleştirme yapmak.

f) Montaj yapmak.

g) Kalite kontrol yapmak.

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Saraciye Üretim Elemanı Meslek Ana Grubu:

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlardır.

Meslek Alt Ana Grubu:

Meslek Alt Ana Grubu, Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlardır.

Meslek Grubu:

Meslek Grubu, Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlardır.

Saraciye Üretim Elemanı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Saraciye Üretim Elemanı mesleğinin meslek kodu 7536.26 olarak belirlenmiştir

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