Sarah Brightman Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SARAH BRİGHTMAN KİMDİR?

Doğum tarihi : 14.Ağustos.1960

Sarah Brightman kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Aslan

Meslek : Ses Sanatçısı

Sarah Brightman doğum yeri : Berkhamsted, Hertfordshire, Londra, İngiltere

SARAH BRİGHTMAN BİYOGRAFİSİ

Şarkıcı, Soprano

Klasik crossover müzik hareketinin öncüsü ve 3 oktavı aşan ses aralığıyla ünlenen Sarah Brightman, Dünya çapında 66 milyon kopya CD ve 2 milyon kopya DVD satışı ile tüm zamanların en çok satan sopranosu olmuştur.

Sarah Brightman, 14 Ağustos 1960 tarihinde İngiltere’de Londra yakınlarında bir köyde 6 kardeşin en büyüğü olarak doğmuştur. Annesi Paula Brightman, babası Grenville Geoffrey Brightman’dır. Amelia Brightman adında kız kardeşi vardır. Henüz 3 yaşındayken bale ile tanışan Brightman, aldığı dans ve oyunculuk eğitiminin ardından dans ile kariyerine başladı. 12 yaşında ilk tiyatro deneyimini kazandı. 14 yaşında sahnede ilk şarkısını söyledi.

18 yaşında ilk hit şarkısı ‘‘I Lost My Heart to Starship Troopers’’ çıktı. İkinci hit'inden sonra, tiyatroya geçmeye karar verdi ve Lord Andrew Lloyd Webber'in Cats müzikalinde sahneye çıktı. 1984 yılında Andrew Lloyd Webber ile evlendikten sonra altı yıl boyunca eşinin oyunlarında performansını sergiledi. 1990 yılında boşandıktan sonra ABD’ye taşındı. İlk albümü Dive, 1993'te piyasaya çıktı.

Sarah Brightman, dünyaca ünlü opera baladlarını, klasik parçaları kendi yorumuyla, yani pop ve rock tarzında söyleyerek beğeni kazandı.

Sarah Brightman özellikle iki düet ile tanınıyor: Birincisi, 1992 Barselona Olimpiyat Oyunları'nda Jose Carreras ile birlikte seslendirdiği ‘‘Amigos Para Siempre’’ ve ardından Andrea Bocelli'yle seslendirdiği ‘‘Time To Say Goodbye.’’ İnsanın tüylerini diken diken eden ağır klasik parçaları yorumlayışı, onu dünyanın bir numaralı kadın seslerinden biri haline getirdi. Kuzey Amerika ile Almanya’da haftalarca listebaşı oldu.

Sarah Brightman pek çok ünlü müzikal yapımda yer almıştır. Örnekleri arasında, ‘‘Phantom of the Opera’’, ‘‘Cats’’, ‘‘Requiem’’ ve ‘‘Aspects of Life’’ gibi müzikal yapımlar var

9 Kasım 2014 tarihinde “Good Music In Town” konserleri kapsamında İstanbul’da Ülker Sports Arena’da konser verdi.

10 Ekim 2016 tarihinde soprano Sarah Brightman, EXPO 2016 Antalya’da konser verdi.



Evlilikleri :

1.eşi: 1979 yılında Andrew Graham-Stewart ile evlendi. 1983 yılında boşandı.

2.eşi: Sarah Brightman, besteci Andrew Lloyd Webber ile 22 Mart 1984 tarihinde evlendi. 1990 yılında boşandı.

Albümleri:

1988 - The Trees They Grow So High (also known as Early One Morning)

1989 - The Songs That Got Away

1990 - As I Came of Age

1992 - Sings the Music of Andrew Lloyd Webber

1993 - Dive 1995 - Surrender

1995 - Fly

1997 - Time To Say Goodbye/Timeless

1998 - Eden

1999 - The Andrew Lloyd Webber Collection

2001 - La Luna (2000) Classics

2002 - Encore

2003 - Harem

2005 - Love Changes Everything:The Andrew Lloyd Webber Collection,Volume 2

2008 - Symphony

2008 - A Winter Symphony

Derlemeler ve Konser Kayıtları:

1997 - The Andrew Lloyd Webber Collection

2000 - Fly II (Limted Release)

2001 - The Very Best of 1990-2000

2004 - The Harem Tour CD (Limited Release)

2004 - The Harem World Tour: Live From Las Vegas

2006 - Classics: The Best of Sarah Brightman (Released in Europe only)

2006 - Diva: The Singles Collection (Released worldwide except Europe)