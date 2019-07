Sarah Butler Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SARAH BUTLER KİMDİR?

Doğum tarihi : 11.Şubat.1985

Sarah Butler kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Kova

Meslek : Sinema Oyuncusu

Sarah Butler doğum yeri : Puyallup, Washington, ABD

SARAH BUTLER BİYOGRAFİSİ

Sarah Butler, 11 Şubat 1985 tarihinde Puyallup, Washington, ABD’de doğmuştur. Washington'da bir lise olan Governor John R. Rogers High School lisesinden sonra 2003 yılında Los Angeles’a taşındı ve Güney Kaliforniya Üniversitesinden tiyatro eğitimi alarak mezun oldu.

Sarah Butler, 2010 yılında çekilen “I Spit on Your Grave/Mezarına Tüküreceğim” filmindeki rolü ile tanındı.

26-28 Nisan 2018 tarihleri arasında Bursa İnegöl’de yapılan bir moda haftası etkinliğine İpekyol Fashion Week için katıldı. Sarah Butler, 19 Mayıs 2018 tarihinde İstanbul Ataşehir'de özel bir et restoranının reklam filminde oynadı.

Filmleri ve Dizileri :



Oyuncu :

2018 - Point Defiance (Detective Barnes) (Sinema Filmi)

2018 - Lethal Tender (Karen Cartwright) (TV Filmi)

2017 - Megan's Shift (Jill's Colleague) (Kısa Film)

2016 - Doubting Thomas (Jen) (Sinema Filmi)

2018 - All Light Will End (Dianna) (Sinema Filmi)

2017 - NCIS: Naval Criminal Investigative Service (Nicole) (TV Dizisi)

2017 - Woman on the Run (Nomi Gardner) (TV Filmi)

2017 - Infidelity in Suburbia (Laura Halpern) (TV Filmi)

2017 - Moontrap: Target Earth (Scout) (Sinema Filmi)

2016 - Grey's Anatomy (Danielle) (TV Dizisi)

2016 - The Muse (Amber) (Kısa Film)

2016 - Before the Sun Explodes (Holly) (Sinema Filmi)

2016 - Nightmare Nurse (Brooke) (Sinema Filmi)

2015 - I Spit on Your Grave 3 / Mezarına Tüküreceğim (Jennifer Hills) (Sinema Filmi)

2015 - CSI: Cyber (Chelsea) (TV Dizisi)

2014 - Castle (Whitney Williams) (TV Dizisi)

2014 - Free Fall / Tehlikeli Sır (Jane Porter) (Sinema Filmi)

2014 - Average Joe (Hostes) (TV Dizisi)

2013 - Twisted Tales (Jolene) (TV Dizisi)

2013 - Treachery (Cecilia) (Sinema Filmi)

2013 - The Stranger Within (Sarah) (Video)

2013 - The Demented /Kana Susayanlar (Sharley) (Sinema Filmi)

2012 - The Philly Kid (Amy) (Sinema Filmi)

2010 - I Spit on Your Grave/Mezarına Tüküreceğim (Jennifer) (Sinema Filmi)

2009 - 2010 - I <3 Vampires (Paige) (TV Dizisi)

2009 - CSI: NY (Alison Redman) (TV Dizisi)

2008 - CSI: Miami (Kim Walderman) (TV Dizisi)

2008 - Luke 11:17 (Sandy) (TV Dizisi)

2008 - Virüs Korkusu (Eva) (TV Filmi)

2007 - A Couple of White Chicks at the Hairdresser (Marc'ın asistanı) (Sinema Filmi)

2007 - Tobias_427 (Jenny) (Kısa Film)

2004 - Love's a Trip (Yarışmacı) (TV Dizisi)