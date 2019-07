Sarah Jessica Parker Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SARAH JESSİCA PARKER KİMDİR?

Doğum tarihi : 25.Mart.1965

Sarah Jessica Parker kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Koç

Meslek : Dizi Oyuncusu, Sinema Oyuncusu, Tiyatro Oyuncusu

Sarah Jessica Parker doğum yeri : Ohio, Amerika

SARAH JESSİCA PARKER BİYOGRAFİSİ

Sarah Jessica Parker, 1965 doğumlu Amerikalı oyuncu. Televizyon dizilerinin yanında Hollywood yapımlarında ve tiyatro oyunlarında rol alan Parker, “Sex and the City” adlı dizideki “Carrie Bradshaw” rolüyle dünya çapında üne kavuştu ve başarısını Altın Küre ve Emmy Ödülleri’yle taçlandırdı.

Sarah Jessica Parker, 25 Mart 1965’te Ohio, Amerika’da doğdu. Ailesi Yahudi’ydi. Babası Stephen Parker bir işadamıydı. Annesi Barbara, Parker henüz çocukken Stephen Parker’dan boşandı ve bir kamyon şoförü olan Paul Forste ile evlendi. Oyuncu annesi, üvey babası ve 7 kardeşinin yanında büyüdü. Çocukluk yıllarında bale ve şan eğitimi aldı, boş zamanlarında sanat galerilerini ziyaret ediyor, bale gösterilerine gidiyordu. İlk oyunculuk deneyimini bir Broadway yapımı olan “The Innocents”ta yaşadı. Bu yıllarda ailesiyle birlikyte New York’a taşınan Parker, kendini oyunculukta ispatlamaya karar verdi. Liseden önce sanat okuluna giden oyuncu, Dwight Morrow Lisesi’ni bitirmeden önce 4 kardeşiyle birlikte “The Sound of Music” adlı Broadway müzikalinde oynadı. Parker, Broadway macerasına 1977 – 1981 yılları arasında “Annie” müzikalinde rol alarak devam etti. Bu oyunda önceleri küçük bir rol sahibiydi ancak 1979’dan sonra başrolde oynamaya başladı.

1982’de bir sit-com olan “Square Pegs”de rol aldı. Dizi sadece 1 sezon yayınlandığı halde Parker’ın performansı göz doldurmuştu. Aynı yıl “My Body, My Child” adlı dizide de oynadı. Bu başarıyı takiben 2 yıl içinde 3 filmde rol aldı, bunların en önemlisi 1984 tarihli “Footloose” idi. Diğer filmleri ise “Firstborn” (1984) ve “Girls Just Wanna Have Fun” (1985) oldu. 1985’ten sonra bir süre televizyon yapımlarında rol aldı. Bunlar “A Year in the Life” (1986), “The Room Upstairs” (1987) ve “Dadah Is Death” (1988) idi.

1990 yılından itibaren Parker’ın kariyeri tırmanışa geçti. 1991’de “L.A. Story”de, Nicholas Cage’le “Honeymoon in Vegas”ta, 1993 yapımı “Hocus Pocus”ta, Johnny Depp’le “Ed Wood”da, 1995’te “Miami Rhapsody”de, 1996’da yönetmenliğini Tim Burton’ın yaptığı “Mars Attacks!”, “If Lucy Fell” ve “The First Wives Club” filmlerinde rol aldı.

1997 yılında, kariyerindeki en önemli yapım olan “Sex and the City” için Parker’a yapımcı Darren Star tarafından bir teklif götürüldü. Önceleri uzun süreli bir yapımda bulunmak Parker’ı düşündürmüştü ancak teklifi kabul etmeye karar verdi. Dizi, ilk sezondan itibaren çok büyük bir başarı yakaladı. 3. sezondan itibaren Parker aynı zamanda dizinin yapımcılığını üstlenmeye başladı. 5 yıl ardarda gelen adaylıkların ardından 2004 yılında oyuncu Emmy Ödülü’ne layık görüldü.

2004 yılında dizinin bitmesinin ardından senaryonun bir filme uyarlanacağı söylentileri başladıysa da Parker bunu reddetti. 2005’te oyuncu, uzun bir aradan sonra ilk kez teatral bir filmde, “The Family Stone”da rol aldı. Bu rolüyle komedi dalında “En İyi Kadın Oyuncu” Altın Küre adayı oldu. Bir sonraki filmi Matthew Mcconaughey’le rol aldığı 2006 tarihli “Failure to Launch” oldu.

Parker’ın oyunculuğu kadar dikkat çeken diğer bir nokta bir stil ikonu olmasıydı. Bu özelliği sayesinde dünyaca ünlü markalarla çalışma fırsatı buldu. 2003’te NutrisseSaç Ürünleri’nin reklamlarının, 2004’te GAP firmasının yüzü oldu. 2005’te “Lovely” adlı bir parfüm piyasaya sürdü.



1984 yılında oynadığı film “Footloose”un setinde aktör Robert Downey Jr.’la tanışan Parker, 1991’e kadar oyuncuyla birlikte yaşadı. Downey’nin bu sırada uyuşturucuyla problemleri vardı. Parker, 1990ların başında gazeteci John Kennedy Jr., şarkıcı ve söz yazarı Joshua Kadison gibi isimlerle birlikte oldu. 1997’de erkek kardeşi Timothy Britten Parker aracılığıyla tanıştığı aktör Matthew Broderick’le evlendi. Çiftin 28 Ekim 2002’de ilk çocukları James Broderickdünyaya geldi.

Oyuncu, Hollywood Kadınlar Politika Komitesi’nin bir üyesi ve UNICEF’in temsilcisi. 2000’de sunduğu MTV Film Ödülleri’nde tam 15 kez kıyafet değiştirdi. Sex and the City’deki favori ayakkabı markası Manolo Blahnik, oyuncunun adına bir ayakkabı üretti. En yakın arkadaşı aktör Ron Rifkin. Şu anda eşi ve çocuğuyla birlikte New York’ta yaşıyor. 1.63 metre boyunda. Yapımcılığa “Spinning Into Butter” adlı bağımsız filmle devam ediyor, aynı zamanda filmde bir rolü de var. Son projesi ise 2007’de gösterime girecek bir müzikal komedi olan “Slammer”.