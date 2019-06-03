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  3. Şarampole devrilen hafif ticari araçta 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı (2)

Şarampole devrilen hafif ticari araçta 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı (2)

Kazada ağır yaralan sürücü Necati Tuncay (45), Çelikhan Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.

Şarampole devrilen hafif ticari araçta 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı (2)

SÜRÜCÜ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazada ağır yaralan sürücü Necati Tuncay (45), Çelikhan Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Tuncay'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna konuldu. 6 yaralının tedavilerine devam edildiği belirtildi.

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DHA

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