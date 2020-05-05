Şarampole devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde şarampole devrilerek yaralanan kamyon sürücüsü hastanede tedavi altına alındı.Alınan bilgiye göre, Osmanbey Mahallesi'nde Ormanköy istikametine giden Mürsel C. idaresindeki 21 DL 777 plakalı kamyon, yoldan çıkarak şarampole devrildi.Kazada araç içerisinde...
SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde şarampole devrilerek yaralanan kamyon sürücüsü hastanede tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Osmanbey Mahallesi'nde Ormanköy istikametine giden Mürsel C. idaresindeki 21 DL 777 plakalı kamyon, yoldan çıkarak şarampole devrildi.
Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yaralı sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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