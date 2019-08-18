Şarampole devrilen otomobilde aynı aileden 5 kişi yaralandı

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, sürücüsünün konrolünden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra, Kahta-Diyarbakır yolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Göçeri köyü yakınlarında Zeynel Kaya (35) yönetimindeki 63 VR 599 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile otomobildeki İslim (28), Leman (35), Feyza (5) ve Nazife Kaya yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu bildirildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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DHA