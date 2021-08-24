Şarampole yuvarlanan çiftçi traktörün altında kaldı! Hayatını kaybetti!

Olay Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaşandı. Bahçesine çalışmaya giden çiftçi kullandığı traktör aracının şarampole yuvarlanması ile hayatını kaybetti.

TRAKTÖR ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Horsum Embelli Mahallesi Peynir Çukuru mevkiinde Doğan Yerlikaya, sabah saatlerinde 45 ZU 104 plaka nolu traktörüyle bahçede çalışmaya gitti. Yerlikaya, Peynir Çukuru mevkisine geldiği esnada traktörünün direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil servis ekipleriyle Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından traktörün altından çıkarılan Doğan Yerlikaya'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaza ile ilgili ilgili soruşturma başlatıldı.