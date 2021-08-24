Roma - Trabzonspor UEFA Konferans Ligi play-off maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?HJK Helsinki - Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi play-off maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Şarampole yuvarlanan çiftçi traktörün altında kaldı! Hayatını kaybetti!16 yaşında babasından hamile kalmıştı! O baba için karar verildiHavva Elmalı kimdir, nereli, kaç yaşında? Bozkurt'taki sel felaketinde 40 metre genişleyen Ezine Çayı iyileştirilecek2020 Tokyo Paralimpik Oyunları Mücahit Günaydın kimdir? Nereli, kaç yaşında?Bir Zamanlar Çukurova’nın Behice'si Esra Dermancıoğlu'ndan şaşırtan paylaşım! "Kıl gibi karşılıklı bakışmak istiyorlar"Mansur Yavaş'ın eşi Nurşen Yavaş kimdir? Nereli, kaç yaşında?Son dakika | Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Afganistan açıklaması
İstanbul28 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Şarampole yuvarlanan çiftçi traktörün altında kaldı! Hayatını kaybetti!

Şarampole yuvarlanan çiftçi traktörün altında kaldı! Hayatını kaybetti!

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaşayan çiftçi sabah saatlerinde çalışmaya gittiğinde  kullandığı traktör şarampole devrildi. Şarampole devrilen, traktör aracının altında kalan çiftçi hayatını kaybetti. 

Şarampole yuvarlanan çiftçi traktörün altında kaldı! Hayatını kaybetti!

Olay Manisa'nın Alaşehir  ilçesinde yaşandı. Bahçesine çalışmaya giden çiftçi kullandığı traktör aracının şarampole yuvarlanması ile hayatını kaybetti.

Şarampole yuvarlanan çiftçi traktörün altında kaldı! Hayatını kaybetti!

TRAKTÖR ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Horsum Embelli Mahallesi Peynir Çukuru mevkiinde Doğan Yerlikaya, sabah saatlerinde 45 ZU 104 plaka nolu traktörüyle bahçede çalışmaya gitti. Yerlikaya, Peynir Çukuru mevkisine geldiği esnada traktörünün direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil servis ekipleriyle Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından traktörün altından çıkarılan Doğan Yerlikaya'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaza ile ilgili ilgili soruşturma başlatıldı.

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT