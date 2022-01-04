Şarap fiyatları 2022 güncel kaç TL? Kavaklıdere, Doluca, Buzbağ, Biricik şarapları ne kadar? Zamlı güncel fiyatlar nedir? Şarap fiyatları 2022 güncel kaç TL? Kavaklıdere, Kavaklıdere Egeo, Kavaklıdere Angora, Doluca, Akdeniz Biricik, Corvus, Buzbağ, Ucuz Şarap fiyatları nedir 2022? Bu sorular internette en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Yeni gelen zamlarla birlikte oluşan 2022 şarap fiyatları sitemizde yer alıyor. Migros, Carrefour gibi marketlerde şarap fiyatları nedir? Şarap fiyatlarıyla ilgili tüm merak edilenler…

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Şarap fiyatları 2022 güncel Kavaklıdere, Doluca, Buzbağ,Biricik şarapları kaç TL? soruları internette oldukça fazla soruluyor. Migros şarap fiyatları merak ediliyor. Haberimizde şarap fiyatları ile tüm bilgilere yer verdik. Şarap fiyatları değiştikçe haberimizde güncellenecektir. KAVAKLIDERE EGEO ŞARAP FİYATLARI 2022 Egeo Sauvignon Blanc 2020 (Beyaz) – 75’lik 198 TL

Egeo Sauvignon Blanc 2020 (Beyaz) – 37,5’lik 116 TL

Egeo Chardonnay 2020 (Beyaz) – 75’lik 208 TL

Egeo Fume Blanc 2020 (Beyaz) – 75’lik 218 TL

Egeo Roze 2019 (Roze) – 150’lik 396 TL

Egeo Roze 2020 (Roze) – 75’lik 198 TL

Egeo Blend 2019 (Kırmızı) – 75’lik 218 TL

Egeo Blend 2019 (Kırmızı) – 37,5’lik 128 TL

Egeo Malbec 2019 (Kırmızı) – 75’lik 227 TL

Egeo Cabernet Sauvignon 2017 (Kırmızı)- 150’lik 455 TL

Egeo Cabernet Sauvignon 2018 (Kırmızı) – 75’lik 228 TL

Egeo Merlot 2017 (Kırmızı) – 75’lik 228 TL

Egeo Syrah 2018 (Kırmızı) – 75’lik 218 TL KAVAKLIDERE SELECTİON ŞARAP FİYATLARI 2022 Selection Narince-Emir 2019 (Beyaz) – 75’lik 187 TL

Selection Narince-Emir 2018 (Beyaz) – 75’lik 187 TL

Selection Narince-Emir 2016 (Beyaz) – 50’lik 135 TL

Selection Öküzgözü Boğazkere 2018 (Kırmızı) – 150’lik 446 TL

Selection Öküzgözü Boğazkere 2018 (Kırmızı) – 75’lik 224 TL

Selection Öküzgözü Boğazkere 2018 (Kırmızı) – 50’lik 162 TL

Selection Öküzgözü Boğazkere 2016 (Kırmızı) – 75’lik 228 TL

Selection Öküzgözü Boğazkere 2016 (Kırmızı) – 50’lik 162 TL

Selection Öküzgözü Boğazkere 2016 (Kırmızı) – 150’lik 446 TL

Selection Öküzgözü Boğazkere 2011 (Kırmızı) – 70’lik 235 TL

Selection Öküzgözü Boğazkere 2009 (Kırmızı) – 70’lik 235 TL

Selection Öküzgözü Boğazkere 2007 (Kırmızı) – 70’lik 250 TL

Selection Öküzgözü Boğazkere 2007 (Kırmızı) – 70’lik 250 TL KAVAKLIDERE VİN-ART ŞARAP FİYATLARI 2022 Vin-Art Narince Chardonnay 2019 (Beyaz) – 75’lik 200 TL

Vin-Art Kalecik Karası 2018 (Kırmızı) – 75’lik 200 TL KAVAKLIDERE MİSKET ŞARAP FİYATLARI 2022 Kavaklıdere Emir 2020 (Beyaz) – 75’lik 185 TL

Kavaklıdere Misket 2020 (Beyaz) – 75’lik 185 TL KAVAKLIDERE ANCYRA ŞARAP FİYATLARI 2022 Ancyra Narince 2020 (Beyaz) – 75’lik 141 TL

Ancyra Sultaniye-Emir 2020 (Beyaz) – 75’lik 141 TL

Ancyra Sauvignon Blanc 2020 (Beyaz) – 75’lik 146 TL

Ancyra Blush 2020 (Roze) – 75’lik 141 TL

Ancyra Öküzgözü 2020 (Kırmızı) – 75’lik 146 TL

Ancyra Boğazkere 2020 (Kırmızı) – 75’lik 146 TL

Ancyra Kalecik Karası 2020 (Kırmızı) – 75’lik 146 TL

Ancyra Merlot 2020 (Kırmızı) – 75’lik 146 TL

Ancyra Cabernet Sauvignon Syrah 2019 (Kırmızı) – 75’lik 146 TL KAVAKLIDERE KLASİK ŞARAP FİYATLARI 2022 Kavaklıdere Çankaya (Beyaz) – 18,7’lik 45 TL

Kavaklıdere Çankaya (Beyaz) – 37,5’lik 82 TL

Kavaklıdere Çankaya (Beyaz) – 75’lik 142 TL

Kavaklıdere Lal (Roze) – 18,7’lik 45 TL

Kavaklıdere Lal (Roze) – 37,5’lik 82 TL

Kavaklıdere Lal (Roze) – 75’lik 142 TL

Kavaklıdere Yakut (Kırmızı) – 18,7’lik 46 TL

Kavaklıdere Yakut (Kırmızı) – 37,5’lik 84 TL

Kavaklıdere Yakut (Kırmızı) – 75’lik 147 TL KAVAKLIDERE ANGORA ŞARAP FİYATLARI 2022 Kavaklıdere Angora (Beyaz) – 18,7’lik 39 TL

Kavaklıdere Angora (Beyaz) – 37,5’lik 70 TL

Kavaklıdere Angora (Beyaz) – 75’lik 114 TL

Kavaklıdere Angora (Kırmızı) – 18,7’lik 39 TL

Kavaklıdere Angora (Kırmızı) – 37,5’lik 70 TL

Kavaklıdere Angora (Kırmızı) – 75’lik 114 TL

Kavaklıdere Angora Black (Kırmızı) – 75’lik 121 TL

Kavaklıdere Angora Cuve (Beyaz) – 75’lik 117 TL

Kavaklıdere Angora Cuve (Kırmızı) – 75’lik 117 TL KAVAKLIDERE PRİMEUR ŞARAP FİYATLARI 2022 Primeur (Beyaz) – 75’lik 117 TL

Primeur (Kırmızı) – 75’lik 117 TL KAVAKLIDERE SADE ŞARAP FİYATLARI 2022 Sade Sauvignon Blanc-Emir (Beyaz) – 75’lik 115 TL

Sade Öküzgözü (Kırmızı) – 37,5’lik 115 TL DOLUCA ŞARAP FİYATLARI 2022 Doluca Beyaz – 75’lik 70,00 TL

Doluca Kırmızı – 75’lik 70,00 TL

Doluca Klasik – 75’lik 70,00 TL

Doluca Rose – 75’lik 75,00 TL

Doluca Safir – 75’lik 135,00 TL

Doluca Antik Kırmızı – 75’lik 100,00 TL

Doluca Antik Beyaz – 75’lik 100,00 TL

Villa Doluca Kırmızı – 75’lik 70,00 TL

Villa Doluca Beyaz – 75’lik 70,00 TL

Villa Doluca Rose – 75’lik 75,00 TL

Villa Doluca Neo Kırmızı – 75’lik 95,00 TL

Villa Doluca Neo Beyaz – 75’lik 95,00 TL

Şirince Meyveli Şarap (Ahududu, Nar, Karadut, Vişne) – 75’lik 60,00 TL

Alçıtepe Kirte – 75’lik 365,00 TL

Alçıtepe – 75’lik 365,00 TL

Kızılcaterzi Merlot – 75’lik 285,00 TL

Signium – 75’lik 285,00 TL

Cabernet Sauvignon- 75’lik 230,00 TL

Karma Shiraz – 75’lik 230,00 TL

Karma Merlot – 75’lik 230,00 TL

Karma Öküzgözü – 75’lik 230,00 TL

Karma Merlot Boğazkere – 75’lik 230,00 TL

Karma Shiraz Boğazkere – 75’lik 230,00 TL

Karma Chardonnay Narince – 75’lik 230,00 TL

Tuğra Öküzgözü – 75’lik 230,00 TL

Tuğra Boğazkere – 750 ml 230,00 TL

Tuğra Kalecik Karası – 75’lik 230,00 TL

Sarafin Fume Blanc – 75’lik 230,00 TL

Sarafin Chardonnay – 75’lik 230,00 TL

Sarafin Sauvignon Blanc – 75’lik 230,00 TL

DLC Kalecik Karası – 75’lik 100,00 TL

DLC Shiraz – 75’lik 100,00 TL

DLC Cabernet Sauvignon – Merlot – 75’lik 100,00 TL

DLC Moskado – 75’lik 100,00 TL

DLC Sauvignon Blanc – 75’lik 100,00 TL

DLC Öküzgözü- 75’lik 100,00 TL

DLC Boğazkere – 75’lik 100,00 TL

DLC Grenache – 75’lik 100,00 TL

DLC Sultaniye – Emir – 75’lik 100,00 TL

DLC Narince – 75’lik 100,00 TL

Bianca – 75’lik 140,00 TL

Kav Kırmızı – 75’lik 140,00 TL

Kav Beyaz – 75’lik 140,00 TL AKDENİZ BİRİCİK ŞARAP FİYATLARI 2022 Akdeniz Biricik – 75’lik 30,00 TL

Akdeniz Biricik – 100’lük 45,00 TL

Akdeniz Biricik – 150’lik 60,00 TL

Akdeniz Biricik – 200’lük 70,00 TL

Akdeniz Biricik – 300’lük 100,00 TL

Akdeniz Biricik Ice Shot 20,00 TL CORVUS ŞARAP FİYATLARI 2022 Corvus Cruturk – 75’lik 485,00 TL

Corvus Corpus – 75’lik 350,00 TL

Corvus Blend No.4 – 75’lik 185,00 TL

Corvus Malbec – 75’lik 265,00 TL

Corvus Cabernet Sauvignon – 75’lik 185,00 TL

Corvus Merlot – 75’lik 265,00 TL

Corvus Öküzgözü-Boğazkere – 75’lik 175,00 TL

Corvus Zeleia (Vasilaki) – 75’lik 120,00 TL

Corvus Teneia (Çavuş) – 75’lik 105,00 TL BUZBAĞ ŞARAP FİYATLARI 2022 Buzbağ Klasik – 75’lik 80,00 TL

Buzbağ Kırmızı – 75’lik 90,00 TL

Buzbağ Beyaz – 75’lik 60,00 TL UCUZ ŞARAP FİYATLARI 2022 Akdeniz Biricik – 75’lik 30,00 TL

Pamukkale Senfoni – 75’lik 40,00 TL

Gülor Kırmızı – 75’lik 40,00 TL

Sava – 75’lik 35,00 TL

Beyzade – 75’lik 35,00 TL

Tılsım – 75’lik 40,00 TL ?En düşük emekli maaşı 2 bin 500 TL'ye yükseltildi.

Bu rakam yeterli mi?

?Sizce en düşük emekli maaşı ne kadar olmalıydı? — Bölge Gündem Haber (@bolgegundem) January 4, 2022 Oğuz Büber Trend Haberler Editörü şarap fiyatlarıgüncel içki fiyatlarışarap 2022