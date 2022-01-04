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  3. Şarap fiyatları 2022 güncel kaç TL? Kavaklıdere, Doluca, Buzbağ, Biricik şarapları ne kadar? Zamlı güncel fiyatlar nedir?

Şarap fiyatları 2022 güncel kaç TL? Kavaklıdere, Doluca, Buzbağ, Biricik şarapları ne kadar? Zamlı güncel fiyatlar nedir?

Şarap fiyatları 2022 güncel kaç TL? Kavaklıdere, Kavaklıdere Egeo, Kavaklıdere Angora, Doluca, Akdeniz Biricik, Corvus, Buzbağ, Ucuz Şarap fiyatları nedir 2022? Bu sorular internette en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Yeni gelen zamlarla birlikte oluşan 2022 şarap fiyatları sitemizde yer alıyor. Migros, Carrefour gibi marketlerde şarap fiyatları nedir? Şarap fiyatlarıyla ilgili tüm merak edilenler…

Şarap fiyatları 2022 güncel kaç TL? Kavaklıdere, Doluca, Buzbağ, Biricik şarapları ne kadar? Zamlı güncel fiyatlar nedir?

Şarap fiyatları 2022 güncel Kavaklıdere, Doluca, Buzbağ,Biricik şarapları kaç TL? soruları internette oldukça fazla soruluyor. Migros şarap fiyatları merak ediliyor. Haberimizde şarap fiyatları ile tüm bilgilere yer verdik. Şarap fiyatları değiştikçe haberimizde güncellenecektir.

Şarap fiyatları 2022 güncel kaç TL? Kavaklıdere, Doluca, Buzbağ, Biricik şarapları ne kadar? Zamlı güncel fiyatlar nedir?

KAVAKLIDERE EGEO ŞARAP FİYATLARI 2022

  • Egeo Sauvignon Blanc 2020 (Beyaz) – 75’lik    198 TL
  • Egeo Sauvignon Blanc 2020 (Beyaz) – 37,5’lik    116 TL
  • Egeo Chardonnay 2020 (Beyaz) – 75’lik    208 TL
  • Egeo Fume Blanc 2020 (Beyaz) – 75’lik    218 TL
  • Egeo Roze 2019 (Roze) – 150’lik    396 TL
  • Egeo Roze 2020 (Roze) – 75’lik    198 TL
  • Egeo Blend 2019 (Kırmızı) – 75’lik    218 TL
  • Egeo Blend 2019 (Kırmızı) – 37,5’lik    128 TL
  • Egeo Malbec 2019 (Kırmızı) – 75’lik    227 TL
  • Egeo Cabernet Sauvignon 2017 (Kırmızı)- 150’lik    455 TL
  • Egeo Cabernet Sauvignon 2018 (Kırmızı) – 75’lik    228 TL
  • Egeo Merlot 2017 (Kırmızı) – 75’lik    228 TL
  • Egeo Syrah 2018 (Kırmızı) – 75’lik    218 TL

Şarap fiyatları 2022 güncel kaç TL? Kavaklıdere, Doluca, Buzbağ, Biricik şarapları ne kadar? Zamlı güncel fiyatlar nedir?

KAVAKLIDERE SELECTİON ŞARAP FİYATLARI 2022

  • Selection Narince-Emir 2019 (Beyaz) – 75’lik    187 TL
  • Selection Narince-Emir 2018 (Beyaz) – 75’lik    187 TL
  • Selection Narince-Emir 2016 (Beyaz) – 50’lik    135 TL
  • Selection Öküzgözü Boğazkere 2018 (Kırmızı) – 150’lik    446 TL
  • Selection Öküzgözü Boğazkere 2018 (Kırmızı) – 75’lik    224 TL
  • Selection Öküzgözü Boğazkere 2018 (Kırmızı) – 50’lik    162 TL
  • Selection Öküzgözü Boğazkere 2016 (Kırmızı) – 75’lik    228 TL
  • Selection Öküzgözü Boğazkere 2016 (Kırmızı) – 50’lik    162 TL
  • Selection Öküzgözü Boğazkere 2016 (Kırmızı) – 150’lik    446 TL
  • Selection Öküzgözü Boğazkere 2011 (Kırmızı) – 70’lik    235 TL
  • Selection Öküzgözü Boğazkere 2009 (Kırmızı) – 70’lik    235 TL
  • Selection Öküzgözü Boğazkere 2007 (Kırmızı) – 70’lik    250 TL
  • Selection Öküzgözü Boğazkere 2007 (Kırmızı) – 70’lik    250 TL

KAVAKLIDERE VİN-ART ŞARAP FİYATLARI 2022

  • Vin-Art Narince Chardonnay 2019 (Beyaz) – 75’lik    200 TL
  • Vin-Art Kalecik Karası 2018 (Kırmızı) – 75’lik    200 TL

Şarap fiyatları 2022 güncel kaç TL? Kavaklıdere, Doluca, Buzbağ, Biricik şarapları ne kadar? Zamlı güncel fiyatlar nedir?

KAVAKLIDERE MİSKET ŞARAP FİYATLARI 2022

  • Kavaklıdere Emir 2020 (Beyaz) – 75’lik 185 TL
  • Kavaklıdere Misket 2020 (Beyaz) – 75’lik  185 TL

KAVAKLIDERE ANCYRA ŞARAP FİYATLARI 2022

  • Ancyra Narince 2020 (Beyaz) – 75’lik 141 TL
  • Ancyra Sultaniye-Emir 2020 (Beyaz) – 75’lik    141 TL
  • Ancyra Sauvignon Blanc 2020 (Beyaz) – 75’lik    146 TL
  • Ancyra Blush 2020 (Roze) – 75’lik    141 TL
  • Ancyra Öküzgözü 2020 (Kırmızı) – 75’lik    146 TL
  • Ancyra Boğazkere 2020 (Kırmızı) – 75’lik    146 TL
  • Ancyra Kalecik Karası 2020 (Kırmızı) – 75’lik    146 TL
  • Ancyra Merlot 2020 (Kırmızı) – 75’lik    146 TL
  • Ancyra Cabernet Sauvignon Syrah 2019 (Kırmızı) – 75’lik    146 TL

Şarap fiyatları 2022 güncel kaç TL? Kavaklıdere, Doluca, Buzbağ, Biricik şarapları ne kadar? Zamlı güncel fiyatlar nedir?

KAVAKLIDERE KLASİK ŞARAP FİYATLARI 2022

  • Kavaklıdere Çankaya (Beyaz) – 18,7’lik 45 TL
  • Kavaklıdere Çankaya (Beyaz) – 37,5’lik    82 TL
  • Kavaklıdere Çankaya (Beyaz) – 75’lik    142 TL
  • Kavaklıdere Lal (Roze) – 18,7’lik    45 TL
  • Kavaklıdere Lal (Roze) – 37,5’lik    82 TL
  • Kavaklıdere Lal (Roze) – 75’lik    142 TL
  • Kavaklıdere Yakut (Kırmızı) – 18,7’lik    46 TL
  • Kavaklıdere Yakut (Kırmızı) – 37,5’lik    84 TL
  • Kavaklıdere Yakut (Kırmızı) – 75’lik    147 TL

KAVAKLIDERE ANGORA ŞARAP FİYATLARI 2022

  • Kavaklıdere Angora (Beyaz) – 18,7’lik 39 TL
  • Kavaklıdere Angora (Beyaz) – 37,5’lik    70 TL
  • Kavaklıdere Angora (Beyaz) – 75’lik    114 TL
  • Kavaklıdere Angora (Kırmızı) – 18,7’lik    39 TL
  • Kavaklıdere Angora (Kırmızı) – 37,5’lik    70 TL
  • Kavaklıdere Angora (Kırmızı) – 75’lik    114 TL
  • Kavaklıdere Angora Black (Kırmızı) – 75’lik    121 TL
  • Kavaklıdere Angora Cuve (Beyaz) – 75’lik    117 TL
  • Kavaklıdere Angora Cuve (Kırmızı) – 75’lik    117 TL

Şarap fiyatları 2022 güncel kaç TL? Kavaklıdere, Doluca, Buzbağ, Biricik şarapları ne kadar? Zamlı güncel fiyatlar nedir?

KAVAKLIDERE PRİMEUR ŞARAP FİYATLARI 2022

  • Primeur (Beyaz) – 75’lik 117 TL
  • Primeur (Kırmızı) – 75’lik    117 TL

KAVAKLIDERE SADE ŞARAP FİYATLARI 2022

  • Sade Sauvignon Blanc-Emir (Beyaz) – 75’lik 115 TL
  • Sade Öküzgözü (Kırmızı) – 37,5’lik    115 TL

Şarap fiyatları 2022 güncel kaç TL? Kavaklıdere, Doluca, Buzbağ, Biricik şarapları ne kadar? Zamlı güncel fiyatlar nedir?

DOLUCA ŞARAP FİYATLARI 2022

  • Doluca Beyaz – 75’lik    70,00 TL
  • Doluca Kırmızı – 75’lik    70,00 TL
  • Doluca Klasik – 75’lik    70,00 TL
  • Doluca Rose – 75’lik    75,00 TL
  • Doluca Safir – 75’lik    135,00 TL
  • Doluca Antik Kırmızı – 75’lik    100,00 TL
  • Doluca Antik Beyaz – 75’lik    100,00 TL
  • Villa Doluca Kırmızı – 75’lik    70,00 TL
  • Villa Doluca Beyaz – 75’lik    70,00 TL
  • Villa Doluca Rose – 75’lik    75,00 TL
  • Villa Doluca Neo Kırmızı – 75’lik    95,00 TL
  • Villa Doluca Neo Beyaz – 75’lik    95,00 TL
  • Şirince Meyveli Şarap (Ahududu, Nar, Karadut, Vişne)  – 75’lik    60,00 TL
  • Alçıtepe Kirte – 75’lik    365,00 TL
  • Alçıtepe – 75’lik    365,00 TL
  • Kızılcaterzi Merlot – 75’lik    285,00 TL
  • Signium – 75’lik    285,00 TL
  • Cabernet Sauvignon- 75’lik    230,00 TL
  • Karma Shiraz – 75’lik    230,00 TL
  • Karma Merlot – 75’lik    230,00 TL
  • Karma Öküzgözü – 75’lik    230,00 TL
  • Karma Merlot Boğazkere – 75’lik    230,00 TL
  • Karma Shiraz Boğazkere – 75’lik    230,00 TL
  • Karma Chardonnay Narince – 75’lik    230,00 TL
  • Tuğra Öküzgözü – 75’lik    230,00 TL
  • Tuğra Boğazkere – 750 ml    230,00 TL
  • Tuğra Kalecik Karası – 75’lik    230,00 TL
  • Sarafin Fume Blanc – 75’lik    230,00 TL
  • Sarafin Chardonnay – 75’lik    230,00 TL
  • Sarafin Sauvignon Blanc – 75’lik    230,00 TL
  • DLC Kalecik Karası – 75’lik    100,00 TL
  • DLC Shiraz – 75’lik    100,00 TL
  • DLC Cabernet Sauvignon – Merlot – 75’lik    100,00 TL
  • DLC Moskado – 75’lik    100,00 TL
  • DLC Sauvignon Blanc – 75’lik    100,00 TL
  • DLC Öküzgözü- 75’lik    100,00 TL
  • DLC Boğazkere – 75’lik    100,00 TL
  • DLC Grenache – 75’lik    100,00 TL
  • DLC Sultaniye – Emir – 75’lik    100,00 TL
  • DLC Narince – 75’lik    100,00 TL
  • Bianca – 75’lik    140,00 TL
  • Kav Kırmızı – 75’lik    140,00 TL
  • Kav Beyaz – 75’lik    140,00 TL

AKDENİZ BİRİCİK ŞARAP FİYATLARI 2022

  • Akdeniz Biricik – 75’lik    30,00 TL
  • Akdeniz Biricik – 100’lük    45,00 TL
  • Akdeniz Biricik – 150’lik    60,00 TL
  • Akdeniz Biricik – 200’lük    70,00 TL
  • Akdeniz Biricik – 300’lük    100,00 TL
  • Akdeniz Biricik Ice Shot    20,00 TL

Şarap fiyatları 2022 güncel kaç TL? Kavaklıdere, Doluca, Buzbağ, Biricik şarapları ne kadar? Zamlı güncel fiyatlar nedir?

CORVUS ŞARAP FİYATLARI 2022

  • Corvus Cruturk – 75’lik    485,00 TL
  • Corvus Corpus – 75’lik    350,00 TL
  • Corvus Blend No.4 – 75’lik    185,00 TL
  • Corvus Malbec – 75’lik    265,00 TL
  • Corvus Cabernet Sauvignon – 75’lik    185,00 TL
  • Corvus Merlot – 75’lik    265,00 TL
  • Corvus Öküzgözü-Boğazkere – 75’lik    175,00 TL
  • Corvus  Zeleia (Vasilaki) – 75’lik    120,00 TL
  • Corvus  Teneia (Çavuş) – 75’lik    105,00 TL

BUZBAĞ ŞARAP FİYATLARI 2022

  • Buzbağ Klasik – 75’lik    80,00 TL
  • Buzbağ Kırmızı – 75’lik    90,00 TL
  • Buzbağ Beyaz – 75’lik    60,00 TL

Şarap fiyatları 2022 güncel kaç TL? Kavaklıdere, Doluca, Buzbağ, Biricik şarapları ne kadar? Zamlı güncel fiyatlar nedir?

UCUZ ŞARAP FİYATLARI 2022

  • Akdeniz Biricik – 75’lik    30,00 TL
  • Pamukkale Senfoni – 75’lik    40,00 TL
  • Gülor Kırmızı – 75’lik    40,00 TL
  • Sava – 75’lik    35,00 TL
  • Beyzade – 75’lik    35,00 TL
  • Tılsım – 75’lik    40,00 TL
Oğuz Büber
Trend Haberler Editörü
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