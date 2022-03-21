Şarap Üretim Teknolojisi Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Şarap Üretim Teknolojisi Teknikeri görev tanımı nedir, Şarap Üretim Teknolojisi Teknikeri ne iş yapar, Şarap Üretim Teknolojisi Teknikeri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Şarap Üretim Teknolojisi Teknikeri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Şarap Üretim Teknolojisi Teknikeri Tanımı;

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Şarap Üretim Teknolojisi Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 Şarap Üretim Teknolojisi Teknikeri Maaşları

Şarap Üretim Teknolojisi Teknikeri maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Şarap Üretim Teknolojisi Teknikeri maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Şarap Üretim Teknolojisi Teknikeri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3139.19

Meslek Adı :

Şarap Üretim Teknolojisi Teknikeri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

İşlem Kontrol Teknikerleri

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış İşlem Kontrol Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Modern bağ tesisi ve bakımı, fidan üretimi, şaraplık üzüm, elma vb. şaraplık meyvelerin üretim teknikleri, budanması ve terbiyesi, hastalık ve zararlılarla mücadele, hasadı, şarap yapım teknikleri, olgunlaştırma ve şişeleme teknikleri, depolama ve pazarlama teknikleri konusularında bilgi ve beceriye sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Şarap Üretim Teknikeri; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kaliteli üzüm, elma vb. şaraplık meyveleri elde etmek için asmaların aşılamak, budamak, terbiye etmek,

b) Toprağı gübrelemek,

c) Meyveleri zararlılardan korumak,

d) Meyvelerin kurutulması veya işlenerek şarap, sirke, meyve suyu yapılması ile ilgili işleri yürütmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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