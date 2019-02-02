Saray ilçesinde 250 kilogram yaprak tütün ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında devam eden çalışmalar neticesinde, Saray ilçesinde 250 kilogram yaprak tütün ele geçirdi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organze Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ile Saray İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, şüpheli şahsın tütün kaçakçılığı yapacağı bilgisinin alınması üzerine hareket geçildi. Düzenlenen operasyon neticesinde ilçenin Bakışık Mahallesi sınırlarında durdurulan şüpheli hafif ticari kamyonette yapılan kontrol ve aramada gerekli yasal izin belgeleri ve faturası olmayan; 5 adet çuval içerisinde 250 kilogram yaprak tütün ele geçirdi. Olayla ilgili olarak 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, tahkikat devam ediyor" denildi.

Kaynak: İHA