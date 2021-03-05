Saraybosna'dan 'Love Erdoğan' mesajı
Bosna Hersek'in başkenti olan Saraybosna'da reklam panolarından 'Love Erdoğan' ilanı yansıtıldı. Söz konusu ilan, New York'taki 'Stop Erdoğan' ifadesine cevaben verildi.
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da yer alan Dom Mladih ve Sara alışveriş merkezinde reklam panolarına 'Love Erdoğan' yazısı yayınlandı. İki ayrı noktada bulunan Dom Mladih ve Sara alışveriş merkezinde yayınlanan, Recep Tayyip Erdoğan'ı destekledikleri belirtilen bu ilan, geçtiğimiz günlerde New York'ta 'Stop Erdoğan' reklamına tepki oldu.
ABD'DEKİ TÜRKLER KARŞI ÇIKMIŞTI
Times Meydanı'na yakın yerde dijital ekranda verilen 'Stop Erdogan' reklamını ABD'de yaşayan Türkler, söz konusu reklamı yayınlayan Outfront Media reklam şirketiyle iletişim kurarak ve protesto yaparak kaldırtmıştı.