Saraybosna'dan 'Love Erdoğan' mesajı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da yer alan Dom Mladih ve Sara alışveriş merkezinde reklam panolarına 'Love Erdoğan' yazısı yayınlandı. İki ayrı noktada bulunan Dom Mladih ve Sara alışveriş merkezinde yayınlanan, Recep Tayyip Erdoğan'ı destekledikleri belirtilen bu ilan, geçtiğimiz günlerde New York'ta 'Stop Erdoğan' reklamına tepki oldu.

ABD'DEKİ TÜRKLER KARŞI ÇIKMIŞTI

Times Meydanı'na yakın yerde dijital ekranda verilen 'Stop Erdogan' reklamını ABD'de yaşayan Türkler, söz konusu reklamı yayınlayan Outfront Media reklam şirketiyle iletişim kurarak ve protesto yaparak kaldırtmıştı.