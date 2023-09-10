Saraydan sanata uzanan sergi

Tezhip sanatçısı Memnune Birkan ve grubunun eserlerinin yer aldığı "Saraydan Sanata" temalı sergisi, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Tayyare Kültür Merkezi'nde ziyarete açıldı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Saraydan sanata uzanan sergi

Tezhip sanatçısı Memnune Birkan ve grubunun eserlerinin yer aldığı "Saraydan Sanata" temalı sergisi, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Tayyare Kültür Merkezi'nde ziyarete açıldı.

Bursa'da kültür ve sanat hayatının gelişmesine katkı sağlamak adına önemli projelere imza atan Bursa Büyükşehir Belediyesi, önemli sanatçıların çalışmalarına da destek veriyor. Tezhip sanatçısı Memnune Birkan ve grubunun eserlerinin yer aldığı "Saraydan Sanata" temalı sergisi de Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Tayyare Kültür Merkezi'nde beğeniye sunuldu. 30 sanatkarın 36 eseriyle hazırlanan sergi, 22 Eylül tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da sergi ziyaret ederek Tezhip sanatçısı Memnune Birkan'ı tebrik etti. Çalışmaları hakkında bilgi alan Başkan Alinur Aktaş, Bursa'nın köklü tarihiyle büyüleyici bir şehir olduğunu söyledi. Şehir kimliğini oluşturan kültürel değerlerinin sanat dünyasına ilmek ilmek işlendiği bir yer olduğunu da belirten Başkan Aktaş, Bursa'nın kültürel ve sosyal hayatıyla öne çıkmayı başarabilen, farklı etkinliklerle sosyokültürel hayatını sürekli zenginleştiren bir şehir olduğunu ifade etti. Sanatkârlar şehri olan Bursa'nın kültürüne ve tarihine sahip çıktıklarını dile getiren Başkan Aktaş, "Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak her projede kültürel ve sanatla ilgili değerlerimizi, sadece Türk milletine değil, tüm dünyaya bırakılacak mirasımız olarak görüyor ve gözetiyoruz. Geleneksel sanat dallarımızı genç nesillere aktarma noktasında önemli programlara imza atıyoruz. Böylece dünün emaneti sanat dallarımızın yarınlara teslim edilmesini de garanti altına almış oluyoruz. Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen "Saraydan Sanata Tezhip" sergisi de saray eserlerini tezhiple buluşturarak gün yüzüne çıkarmaktadır. Memnune Birkan başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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