Sarayın Sultanları Son 8 Turu’nda
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, EuroCup Women Son 16 Turu rövanş maçında Macar ekibi DVTK Miskolc'e konuk oldu.
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, EuroCup Women Son 16 Turu rövanş maçında Macar ekibi DVTK Miskolc'e konuk oldu. Sarayın Sultanları, sahadan 65-69'luk galibiyet ile ayrılarak adını Son 8 Turu'na yazdırdı.
Sarı-kırmızılı ekip, Son 8 Turu'nda BLMA - Reyer Venezia eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Salon: Generali Arena
Hakemler: Charalampos Karakatsounis xx, Ivor Matejek xx, Peter Zenis xx
DVTK Miskolc: Shatori Walker xx 14, Dora Medgyessy xx 7, Chanel Mokango xxx 16, Maja Skoric xx 12, Aija Putnina xx 11, Dorina Zele x, Angelika Kiss x 3, Fanni Szabo x, Veronika Kanyasi x 2
Başantrenör: Laszlo Cziczas
Galatasaray: Moriah Jefferson xx 12, Victoria Macaulay xxxx 24, Işıl Alben xx 7, Monika Grigalauskyte xx 12, Farhiya Abdi xx 7, Sinem Ataş xx 5, İrem Naz Topuz x 2, Şerife Alperi Onar x, İnci Güçlü x
Başantrenör: Efe Güven
1. periyot: 21-17 (DVTK Miskolc lehine)
Devre: 36-40 (Galatasaray lehine)
3. periyot: 52-54 (Galatasaray lehine)
Kaynak: İHA
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