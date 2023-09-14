Sarayköy Belediyesinin taşınmaz satışları tartışmalara neden oldu

Sarayköy Belediyesi tarafından yapılan taşınmaz satışları, siyasi tartışmaları da beraberinde getirdi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Sarayköy Belediyesinin taşınmaz satışları tartışmalara neden oldu

Sarayköy Belediyesi tarafından yapılan taşınmaz satışları, siyasi tartışmaları da beraberinde getirdi.

Sarayköy Belediye Başkanlığı tarafından 05 Temmuz 2023 tarihinde Altıntepe Mahallesi'nde bulunan 20 adet arsa yapılan ihale sonrasında 20 milyon TL'nin üzerinde gelir elde edilmiş, yapılan taşınmaz satışı öncesinde ise 17 milyon TL'lik kredi talebinde bulunulmuştu. Belediyenin kasasına giren 40 milyon TL sonrasında, Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş'ın Altıntepe Mahallesi'nde bulunan 12 adet taşınmazı daha satışa çıkarması siyasi tartışmaları da beraberinde getirdi.

Yapılan satışlar sonrasında açıklamada bulunan CHP İlçe Başkanı Mesut Efe, "Sarayköy Belediyesi'nin bugüne kadar sattığı arazilerin haddi hesabı maalesef yok. Sarayköy'de yol yapım çalışmalarının maliyetleri Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne ait, mevcut yapımı devam eden ve önümüzdeki ay açılacak olan kapalı yüzme havuzu tesisi ise Spor Toto tarafından yapılmakta. Belediye tarafından en son 05 Temmuz 2023 tarihinde Altıntepe Mahallesi'nde 20 adet arsa satışı yapılmıştı, bu arsaların satışından elde edilen gelirlerin hangi amaçla ve nerede kullanıldığını öğrenmek için 01 Eylül 2023 tarihinde ki Eylül Ayı Meclis Toplantısında CHP grubu olarak soru önergesi verdik. Verdiğimiz soru önergesi daha cevaplanmadan, yine Altıntepe Mahallesi'nde 12 adet arsa 13 Eylül 2023 tarihinde satışa çıkarıldı. Sarayköy Belediyesi yöneticilerine buradan sesleniyorum. Acaba kendi mallarınızı, bu kadar rahat satabiliyor musunuz? Sarayköy'ün geleceğini, 30 bin Sarayköylü vatandaşımızın hakkını satmaktan rahatsızlık duymuyor musunuz? Elinizi vicdanınıza koyun ve cevap verin" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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