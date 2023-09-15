Sarayköy’ün ardından Buldan’daki taşınmaz satışları da siyasi tartışma doğurdu

DENİZLİ – Denizli'de Sarayköy Belediyesi tarafından yapılan taşınmaz satışlarının ardından Buldan Belediyesinin de yaptığı benzer uygulama siyasi tartışmalara neden oldu.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Sarayköy’ün ardından Buldan’daki taşınmaz satışları da siyasi tartışma doğurdu

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de Sarayköy Belediyesi tarafından yapılan taşınmaz satışlarının ardından Buldan Belediyesinin de yaptığı benzer uygulama siyasi tartışmalara neden oldu.

Bir süredir Buldan kamuoyunu meşgul eden belediyenin taşınmazlarının satışları konusunda açıklama yapan CHP Buldan İlçe Başkanı Şenol Cerit, yaşananları "Büyük bir facia ve skandal ile karşı karşıyayız" diyerek özetledi.

Meclis üyeleriyle birlikte Buldan Belediyesince satılan arsaya yapılan işyerinin önünde konuşan Cerit, "Göreve geldiği 30 Mart 2019 gününden bu yana bırakın Buldan ilçemize ve halkımıza görev yapmayı amacı sadece ve sadece gerek çevreye gerek ilçemizin bütünlüğüne ve gerekse Buldan Belediyemizin kurulduğu günden bu yana edindiği kazanımları yok etmek olan mevcut Belediye yönetiminin, yeni bir facia ve skandalı ile karşı karşıyayız. Öyleki, facia ve skandallar silsilesi sadece Buldan merkezle kalmamış, başta Yenice mahallemiz olmak üzere Süleymanlı mahallemizde de vatandaşımızın göz bebeği olan taşınmazlar adeta peşkeş çekilerek, kapalı kapılar ardında satılmaktadır. Geçtiğimiz 4 yılı aşkın süre içinde neredeyse Buldan Belediyemizin tüm mal varlıkları elden çıkarılmış ve çıkarılmaya devam edilmektedir. Sosyal, adil ve üretken Belediyecilik anlayışından tamamen uzak bu faaliyetler ilçemizde "Malum" belli kişilere bu malvarlıklarının peşkeş çekilmesi ile başlamış ve halen de devam etmektedir. Kapalı kapılar ardında halkımızın haberi ve bilgisi olmadan güya kılıfına uydurularak yapılan sözüm ona bu ihalelerin sonucunda bu malum kişiler servetlerine servet katmaktadır. Buldan Belediyesi gün geçtikçe fakirleşmektedir. Son olarak bu arkamızda gördüğünüz taşınmaz satılmıştır. Belediyemizin kuruluşu olan Buldaş A.Ş.'ye ait ve sermaye olarak bu taşınmazın satışı el atından yapılmıştır. Belediyenin mevcut yönetimince, yanlış politikalar ile yönetilmesi sonucunda, çalışanların maaşlarını ödeyemeyen, belediyecilik faaliyetlerini yapamaz duruma düşmüştür" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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