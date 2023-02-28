Sardor Abdunabiev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sardor Abdunabiev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sardor Abdunabiev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sardor Abdunabiev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sardor Abdunabiev 10 Şubat 1999 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Сардор Абдунабиев şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sardor Abdunabiev Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sardor Abdunabiev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Andijon futbol takımında oynamaktadır. FK Andijon takımına 18 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sardor Abdunabiev'nin FK Andijon ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Sardor Abdunabiev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sardor Abdunabiev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Sardor Abdunabiev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sardor Abdunabiev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında AGMK Olmaliq

14 Şubat 2021 yılında Neftchi

31 Aralık 2021 yılında AGMK Olmaliq

1 Mart 2022 yılında FK Turon

31 Aralık 2022 yılında OKMK Olmaliq

18 Ocak 2023 yılında FK Andijon

Sardor Abdunabiev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sardor Abdunabiev şuan FK Andijon takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.