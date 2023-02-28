Sardor Abduraimov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sardor Abduraimov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sardor Abduraimov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sardor Abduraimov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sardor Abduraimov 6 Ekim 1994 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Сардор Абдураимов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sardor Abduraimov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Eminence Sports Management yapmaktadır. Sardor Abduraimov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Turon Yaypan futbol takımında oynamaktadır. Turon Yaypan takımına 14 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Sardor Abduraimov'nin Turon Yaypan ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Sardor Abduraimov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sardor Abduraimov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sardor Abduraimov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sardor Abduraimov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Şubat 2019 yılında Nasaf Qarshi

31 Aralık 2019 yılında Mash'al

5 Ocak 2020 yılında Bunyodkor

10 Ağustos 2020 yılında Mash'al

14 Temmuz 2021 yılında FK Turon

Sardor Abduraimov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sardor Abduraimov şuan Turon Yaypan takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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