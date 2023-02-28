Sardor Eminov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sardor Eminov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sardor Eminov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sardor Eminov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sardor Eminov 28 Ocak 1987 tarihinde doğmuştur. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Сардор Эминов şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sardor Eminov Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Buxoro futbol takımında oynamaktadır. FC Buxoro takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Sardor Eminov'nin FC Buxoro ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sardor Eminov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sardor Eminov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Sardor Eminov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sardor Eminov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2018 yılında Surkhon

1 Ocak 2019 yılında Dinamo

23 Ocak 2020 yılında FC Regar-TadAZ

13 Ağustos 2020 yılında Mash'al

26 Ocak 2021 yılında Dinamo

1 Şubat 2022 yılında FC Buxoro

Sardor Eminov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sardor Eminov şuan FC Buxoro takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.