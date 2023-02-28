Sardor Kobulzhanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sardor Kobulzhanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sardor Kobulzhanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sardor Kobulzhanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sardor Kobulzhanov 2 Şubat 1987 tarihinde Tashkent şehrinde doğmuştur. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Сардор Рафкатович Кобулжанов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sardor Kobulzhanov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Buxoro futbol takımında oynamaktadır. FC Buxoro takımına 26 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Sardor Kobulzhanov'nin FC Buxoro ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sardor Kobulzhanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sardor Kobulzhanov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sardor Kobulzhanov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sardor Kobulzhanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında FK Oqtepa

1 Temmuz 2011 yılında FK Buxoro

3 Ocak 2014 yılında Neftchi

1 Ocak 2015 yılında Loko Tashkent

1 Temmuz 2015 yılında FK Buxoro

10 Ocak 2018 yılında Zementchi

1 Eylül 2018 yılında Metallurg Bk.

2 Mart 2019 yılında Surkhon

26 Şubat 2020 yılında FK Buxoro

Sardor Kobulzhanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sardor Kobulzhanov şuan FC Buxoro takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Sardor Kobulzhanov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Özbekistan U23 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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