Sardor Rakhmanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sardor Rakhmanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sardor Rakhmanov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sardor Rakhmanov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Sardor Rakhmanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sardor Rakhmanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sardor Rakhmanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sardor Rakhmanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sardor Rakhmanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sardor Rakhmanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sardor Rakhmanov 9 Temmuz 1994 tarihinde Yangiyer şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Сардор Гафур оглы Рахманов şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sardor Rakhmanov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KT agency yapmaktadır. Sardor Rakhmanov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC OKMK Olmaliq futbol takımında oynamaktadır. FC OKMK Olmaliq takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Sardor Rakhmanov'nin FC OKMK Olmaliq ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Sardor Rakhmanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sardor Rakhmanov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Sardor Rakhmanov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sardor Rakhmanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2013 yılında Loko Tashkent

1 Şubat 2014 yılında Neftchi

1 Ocak 2016 yılında FK Buxoro

1 Şubat 2017 yılında Mash'al

1 Ocak 2019 yılında AGMK Olmaliq

Sardor Rakhmanov kimdir

Sardor Rakhmanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sardor Rakhmanov şuan FC OKMK Olmaliq takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Sardor Rakhmanov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Özbekistan U23 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Özbekistan U20 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 2 gol atmıştır.

Özbekistan U19 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Özbekistan U17 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Sardor Rakhmanov nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Yalvardılar yakardılar 200 milyon TL’yi 16 milyon TL’ye indirdiler! Sonrada statta "Hükümet istifa" diye bağırttılar
Yalvardılar yakardılar 200 milyon TL’yi 16 milyon TL’ye indirdiler! Sonrada statta "Hükümet istifa" diye bağırttılar
Spor'un Dört Büyükleri, Sizlere Yazıklar Olsun!
Spor'un Dört Büyükleri, Sizlere Yazıklar Olsun!
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
Son Haberler
Abdulazizkhon Abdurashidov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulazizkhon Abdurashidov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Abdulazizkhon Abdurashidov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulazizkhon Abdurashidov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gabriel Fuentes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Fuentes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gabriel Fuentes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Fuentes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bilolkhon Toshmirzaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bilolkhon Toshmirzaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bilolkhon Toshmirzaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bilolkhon Toshmirzaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gonzalo Collao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gonzalo Collao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gonzalo Collao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gonzalo Collao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Çok Okunanlar
Haluk Levent'ten çarpıcı açıklamalar: "Gittiğimizde devletin tamamı ordaydı, görmedim mi diyeyim!"
Haluk Levent'ten çarpıcı açıklamalar: "Gittiğimizde devletin tamamı ordaydı, görmedim mi diyeyim!"
Kocaeli'nde plastik geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı!
Kocaeli'nde plastik geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı!
Depremzede çiftçiler tarlara indi! Üretime başladı!
Depremzede çiftçiler tarlara indi! Üretime başladı!
Umutlu bekleyiş devam ediyor! Malatya'da enkaz altında kalan bir vatandaşın ailesi bekleyişlerini sürdürüyor!
Umutlu bekleyiş devam ediyor! Malatya'da enkaz altında kalan bir vatandaşın ailesi bekleyişlerini sürdürüyor!
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi