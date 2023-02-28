Sardor Rakhmanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sardor Rakhmanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sardor Rakhmanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sardor Rakhmanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sardor Rakhmanov 9 Temmuz 1994 tarihinde Yangiyer şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Сардор Гафур оглы Рахманов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sardor Rakhmanov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KT agency yapmaktadır. Sardor Rakhmanov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC OKMK Olmaliq futbol takımında oynamaktadır. FC OKMK Olmaliq takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Sardor Rakhmanov'nin FC OKMK Olmaliq ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Sardor Rakhmanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sardor Rakhmanov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sardor Rakhmanov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sardor Rakhmanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2013 yılında Loko Tashkent

1 Şubat 2014 yılında Neftchi

1 Ocak 2016 yılında FK Buxoro

1 Şubat 2017 yılında Mash'al

1 Ocak 2019 yılında AGMK Olmaliq

Sardor Rakhmanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sardor Rakhmanov şuan FC OKMK Olmaliq takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Sardor Rakhmanov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Özbekistan U23 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Özbekistan U20 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 2 gol atmıştır.

Özbekistan U19 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Özbekistan U17 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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