Sardor Rashidov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sardor Rashidov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sardor Rashidov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sardor Rashidov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sardor Rashidov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sardor Rashidov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sardor Rashidov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sardor Rashidov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sardor Rashidov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sardor Rashidov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sardor Rashidov 14 Haziran 1991 tarihinde Jizzakh şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Сардор Ихтиёрович Рашидов şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sardor Rashidov Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sardor Rashidov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pakhtakor Tashkent futbol takımında oynamaktadır. Pakhtakor Tashkent takımına 15 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Sardor Rashidov'nin Pakhtakor Tashkent ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Sardor Rashidov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sardorrashiidov/

Sardor Rashidov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sardor Rashidov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Sardor Rashidov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sardor Rashidov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Bunyodkor

4 Temmuz 2015 yılında El-Jaish

1 Temmuz 2017 yılında Al-Jazira

4 Şubat 2018 yılında Loko Tashkent

16 Ocak 2019 yılında Nacional

29 Temmuz 2019 yılında Qatar SC

20 Şubat 2021 yılında Pakhtakor

18 Temmuz 2021 yılında Kuwait SC

31 Ocak 2022 yılında Pakhtakor

1 Temmuz 2022 yılında Umm Salal SC

15 Şubat 2023 yılında Pakhtakor

Sardor Rashidov kimdir

Sardor Rashidov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sardor Rashidov şuan Pakhtakor Tashkent takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Sardor Rashidov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Özbekistan takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 50 maçta 13 gol atmıştır.

Özbekistan U23 takımında 21 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 2 gol atmıştır.

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Sardor Rashidov nereli

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