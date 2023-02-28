Sardor Sadulloev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sardor Sadulloev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sardor Sadulloev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sardor Sadulloev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sardor Sadulloev 1 Aralık 1998 tarihinde Kitob şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Сардор Саъдуллоев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sardor Sadulloev Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sardor Sadulloev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nasaf Qarshi futbol takımında oynamaktadır. Nasaf Qarshi takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Sardor Sadulloev'nin Nasaf Qarshi ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Sardor Sadulloev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sardor Sadulloev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sardor Sadulloev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sardor Sadulloev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Nasaf Qarshi

1 Ocak 2020 yılında Shurtan Guzar

31 Aralık 2020 yılında Nasaf Qarshi

Sardor Sadulloev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sardor Sadulloev şuan Nasaf Qarshi takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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