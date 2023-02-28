Sardor Sobirkhuzhaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sardor Sobirkhuzhaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sardor Sobirkhuzhaev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sardor Sobirkhuzhaev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sardor Sobirkhuzhaev 6 Kasım 1994 tarihinde Tashkent şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Сардор Сабитжон оглы Собирхўжаев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sardor Sobirkhuzhaev Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sardor Sobirkhuzhaev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pakhtakor Tashkent futbol takımında oynamaktadır. Pakhtakor Tashkent takımına 22 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Sardor Sobirkhuzhaev'nin Pakhtakor Tashkent ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Sardor Sobirkhuzhaev Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/sardor_sabirkhodjaev?igshid=y6u53ny6wxy4

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Sardor Sobirkhuzhaev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sardor Sobirkhuzhaev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 850 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

Sardor Sobirkhuzhaev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sardor Sobirkhuzhaev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Bunyodkor-Farm

1 Ocak 2014 yılında Bunyodkor

1 Ocak 2016 yılında Sogdiana

1 Ağustos 2016 yılında FK Obod

1 Şubat 2017 yılında Shurtan Guzar

26 Temmuz 2017 yılında Bunyodkor

22 Ocak 2019 yılında Pakhtakor

Sardor Sobirkhuzhaev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sardor Sobirkhuzhaev şuan Pakhtakor Tashkent takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Sardor Sobirkhuzhaev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Özbekistan takımında 6 numaralı formasıyla 29 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Özbekistan U23 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Özbekistan U20 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Özbekistan U19 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Özbekistan U17 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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