Sardor Telyakov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sardor Telyakov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sardor Telyakov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sardor Telyakov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sardor Telyakov 14 Ocak 1994 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Сардор Теляков şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sardor Telyakov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sardor Telyakov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Navbahor Namangan futbol takımında oynamaktadır. Navbahor Namangan takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Sardor Telyakov'nin Navbahor Namangan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sardor Telyakov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sardor Telyakov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Sardor Telyakov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sardor Telyakov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Navbahor

23 Şubat 2022 yılında FK Turon

31 Aralık 2022 yılında Navbahor

Sardor Telyakov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sardor Telyakov şuan Navbahor Namangan takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.